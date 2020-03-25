Фарфан обратился к жителям Перу

Перуанский нападающий «Локомотива» в своем Инстаграме выступил с обращением к своим соотечественникам.

Перуанцы показали, что способны на невероятные вещи, когда объединяются. Команда, которая спустя 36 лет попала на чемпионат мира. Мы все сейчас находимся в непростой ситуации в связи с коронавирусом. И пришло время вновь показать, что вместе мы можем достигать своих целей. Давайте оставаться дома, следовать рекомендациям властей и сохранять солидарность. Мы выиграем этот матч с коронавирусом вместе.