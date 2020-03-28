«Сток Сити» лишил игрока двухнедельной зарплаты за фото в балаклаве

Полузащитник «Сток Сити» и сборной Ирландии Джеймс МакКлин был оштрафован на двухнедельную зарплату за свой пост в инстаграме.
Футболист выложил фото, на котором предстал перед детьми в чёрной балаклаве.
«Тема сегодняшнего урока – история», — подписал фотографию 30-летний хавбек.
Позже МакКлин принёс извинения и удалил свой аккаунт в инстаграме. Стоит отметить, что в Великобритании балаклава ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).
Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Киран О'Хара, выступающий на правах аренды за «Бёртон Альбион», был оштрафован и дисквалифицирован на 6 матчей за укус соперника.