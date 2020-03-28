«Сток Сити» лишил игрока двухнедельной зарплаты за фото в балаклаве

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сегодня, 02:11

Полузащитник «Сток Сити» и сборной Ирландии был оштрафован на двухнедельную зарплату за свой пост в инстаграме.

Футболист выложил фото, на котором предстал перед детьми в чёрной балаклаве.

«Тема сегодняшнего урока – история», — подписал фотографию 30-летний хавбек.

Позже МакКлин принёс извинения и удалил свой аккаунт в инстаграме. Стоит отметить, что в Великобритании балаклава ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Киран О'Хара, выступающий на правах аренды за «Бёртон Альбион», был оштрафован и дисквалифицирован на 6 матчей за укус соперника.