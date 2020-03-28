ГлавнаяНовости

«Сток Сити» лишил игрока двухнедельной зарплаты за фото в балаклаве

сегодня, 02:11

Полузащитник «Сток Сити» и сборной Ирландии Джеймс МакКлин был оштрафован на двухнедельную зарплату за свой пост в инстаграме.

Футболист выложил фото, на котором предстал перед детьми в чёрной балаклаве. 

«Тема сегодняшнего урока – история», — подписал фотографию 30-летний хавбек.

Позже МакКлин принёс извинения и удалил свой аккаунт в инстаграме. Стоит отметить, что в Великобритании балаклава ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Киран О'Хара, выступающий на правах аренды за «Бёртон Альбион», был оштрафован и дисквалифицирован на 6 матчей за укус соперника.

Все новости
«Ротор» условно наказан закрытием трибуны из-за нецензурных высказываний
18 марта Комментарии3
Тедеско пропустит матч с «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек
14 марта Комментарии20
Виллаш-Боаш дисквалифицирован на один матч Лиги 1
13 марта Комментарии2
Форвард «Монако» Йоветич дисквалифицирован на три матча Лиги 1
13 марта Комментарии2
«Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам встречи с ЦСКА
12 марта Комментарии6
РФС оштрафовал «Локомотив» за выкрики болельщиков в адрес Глушакова
12 марта Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:36
менты в шоке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100