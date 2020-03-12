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«Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам встречи с ЦСКА

12 марта 2020, 15:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам домашнего мачта 21-го тура РПЛ с ЦСКА.

За демонстрацию двух несогласованных баннеров «Ростов» оштрафован на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений зрителями клуб оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторного нарушения к нему будут применены более серьезные санкции. ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трезвый повар
12 марта в 18:25
Мы были на трибуне В и через 2 сектора от нас были болельщики ЦСКА. Я не слышал оскорбительных кричалок ни от наших болельщиков ни от болельщиков ЦСКА. Хотя диктор по громкой связи предупреждал что бы вели себя прилично
Это все пустяки. Штрафовать нужно было на пару миллионов тех, кто в южном городе при температуре около 20 градусов довел поле до состояния огорода.Такого безобразия ни на одном стадионе РПЛ не было
MaxRnD
MaxRnD
12 марта в 18:14
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 марта в 17:28
    Безбородов снова выкрутился.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    12 марта в 17:21
    Мы были на трибуне В и через 2 сектора от нас были болельщики ЦСКА. Я не слышал оскорбительных кричалок ни от наших болельщиков ни от болельщиков ЦСКА. Хотя диктор по громкой связи предупреждал что бы вели себя прилично
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Vasya Oblomov
    12 марта в 16:33
    а безбородов ?
    Ему выписали премию на 20 тыс.руб. 200 тыс. будут потрачены на судейские нужды)))).
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    12 марта в 16:18
    а безбородов ?
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