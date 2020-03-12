«Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам встречи с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам домашнего мачта 21-го тура РПЛ с ЦСКА .

За демонстрацию двух несогласованных баннеров «Ростов» оштрафован на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений зрителями клуб оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторного нарушения к нему будут применены более серьезные санкции. ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны.