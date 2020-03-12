РФС оштрафовал «Локомотив» за выкрики болельщиков в адрес Глушакова

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, примененных к клубам по итогам 21-го тура российской Премьер-Лиги.
Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» (Дениса Глушакова – ред.) – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры. Сухина покидал техническую зону – штраф 20 тысяч рублей. Крыховяк не стал ждать интервью в перерыве матча и ушел в раздевалку – штраф 50 тысяч рублей.
«Динамо» – «Тамбов»: задержка начала матча по вине «Динамо», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко был оштрафован по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России (2:3).
Сегодня 21:35
Байкал, не безобразничай!)
За хороший и самое главное приличный юмор, лайк!!!
Сегодня 21:35
Байкал, не безобразничай!)
За хороший и самое главное приличный юмор, лайк!!!
Достаточно было каждое касание мяча свистом сопровождать!
Зато его спартачи любят....
Достаточно было каждое касание мяча свистом сопровождать!
Зато его спартачи любят....