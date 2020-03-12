РФС оштрафовал «Локомотив» за выкрики болельщиков в адрес Глушакова

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, примененных к клубам по итогам 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» (Дениса Глушакова – ред.) – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры. Сухина покидал техническую зону – штраф 20 тысяч рублей. Крыховяк не стал ждать интервью в перерыве матча и ушел в раздевалку – штраф 50 тысяч рублей.

«Динамо» – «Тамбов»: задержка начала матча по вине «Динамо», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.