ГлавнаяНовости

РФС оштрафовал «Локомотив» за выкрики болельщиков в адрес Глушакова

12 марта 2020, 15:26

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, примененных к клубам по итогам 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» (Дениса Глушакова – ред.) – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры. Сухина покидал техническую зону – штраф 20 тысяч рублей. Крыховяк не стал ждать интервью в перерыве матча и ушел в раздевалку – штраф 50 тысяч рублей.

«Динамо» – «Тамбов»: задержка начала матча по вине «Динамо», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко был оштрафован по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России (2:3).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Виллаш-Боаш дисквалифицирован на один матч Лиги 1
Вчера, 09:17 Комментарии2
Форвард «Монако» Йоветич дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Вчера, 08:56 Комментарии2
«Ростов» оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам встречи с ЦСКА
12 марта Комментарии6
Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро
10 марта Комментарии3
FA может наказать Клоппа за демонстративное празднование гола
08 марта Комментарии14
Ганчаренко оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
07 марта Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
12 марта в 18:17
А че ему кричали?
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 17:50
Зря, губошлёп заслужил.
Байкал-38
Байкал-38
12 марта в 17:45
ziborock
Сегодня 21:35
Байкал, не безобразничай!)

За хороший и самое главное приличный юмор, лайк!!!
Байкал-38
Байкал-38
12 марта в 17:42
Хотя я против оскорблении на стадионе, да и сам лично не стал бы такого делать, но а что может его с шашлыками из свинины и баранины встречать?
Достаточно было каждое касание мяча свистом сопровождать!
Зато его спартачи любят....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 17:28
Правильное решения
ziborock
ziborock
12 марта в 16:35
Байкал, не безобразничай!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100