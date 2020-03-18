«Ротор» условно наказан закрытием трибуны из-за нецензурных высказываний

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, какое нарушение получил «Ротор» за мат на трибунах:

За последние 27 туров в 13 матчах болельщики «Ротора» скандировали нецензурные выражения. Мы предупреждали, что КДК будет принимать жесткие решения по борьбе с матом. Мы условно закрыли сектор активных болельщиков домашнего стадиона «Ротора». Установлен испытательный срок, если после возобновления чемпионата болельщики продолжат скандирования, то условная санкция превратится в реальную.