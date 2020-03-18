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«Ротор» условно наказан закрытием трибуны из-за нецензурных высказываний

сегодня, 16:52

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, какое нарушение получил «Ротор» за мат на трибунах:

За последние 27 туров в 13 матчах болельщики «Ротора» скандировали нецензурные выражения. Мы предупреждали, что КДК будет принимать жесткие решения по борьбе с матом. Мы условно закрыли сектор активных болельщиков домашнего стадиона «Ротора». Установлен испытательный срок, если после возобновления чемпионата болельщики продолжат скандирования, то условная санкция превратится в реальную.

Отметим, что в последнем матче «Ротор» обыграл «Шинник» и единолично возглавил турнирную таблицу ФНЛ.

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shlomo
shlomo
сегодня в 17:05
О как...нашли самую "цензурную" страну....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:58
Ротор получается больше всех пострадал из-за остановки чемпионата.
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