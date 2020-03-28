«Манчестер Юнайтед» предложит «Шанхаю» 15 млн евро за Игало

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сегодня, 17:26

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, «Манчестер Юнайтед» всерьез настроен сохранить в команде арендованного у «Шанхай Шэньхуа» нападающего .

Сообщается, что МЮ предложит китайскому клубу 15 млн евро. Для Игало же манкунианцы готовы сделать предложение по зарплате в 6 млн евро и контракт на 3 года.

Отмечается, что МЮ готов увеличить суммы, если «Шанхай» предложит Одиону улучшенные условия.