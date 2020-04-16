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Гари Невилл рассказал о драке Руни в ночном клубе

сегодня, 14:39

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил о забавном происшествии бывшего партнера по команде Уэйна Руни.

К Руни надо было приставлять охранника во время каждого его похода в ночной клуб. Я брал эту ответственность на себя. Я люблю Уэйна, он был отличным парнем, но, когда он был молодым, как бы это сказать… Когда мы где-то отдыхали, он вел себя непредсказуемо.

Помню, за ним как-то присматривал охранник, я буквально приставил к нему этого охранника — я всегда считал, что Руни был мишенью для окружающих, болельщики других клубов всегда старались его зацепить и вывести из себя. Как-то охранник отпустил Руни наверху лестницы. Снизу стоял другой охранник, который должен был встретить его. Руни умудрился подраться на самой лестнице, между охранниками.

Лестница на 10 ступенек, его оставили одного на пять шагов. Да, за ним нужен было следить, но он был отличным парнем.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:57
это часто встречается и не только среди футболистов)))
beefs
beefs
сегодня в 14:40
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