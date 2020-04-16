Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

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сегодня, 13:26

Нападающий мадридского «Реала» в ближайшие дни даст показания в прокуратуре Белграда. Игрок нарушил условия карантина.

Йович нарушил свой 28-дневный период самоизоляции и был замечен на улицах города вместе со своей девушкой. Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Ранее другой футболист сборной Сербии Александар Прийович был наказан за нарушение карантина.