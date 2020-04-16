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Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

сегодня, 13:26

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович в ближайшие дни даст показания в прокуратуре Белграда. Игрок нарушил условия карантина.

Йович нарушил свой 28-дневный период самоизоляции и был замечен на улицах города вместе со своей девушкой. Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Ранее другой футболист сборной Сербии Александар Прийович был наказан за нарушение карантина.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 15:05
Я тоже не соблюдаю карантин. Если власти читают это сообщение , пусть придут оштрафуют меня. Мне....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:03
Это тебе не стулом в кафе размахивать...
Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:03
А Федя Смолов даже в карантине не был.
beefs
beefs
сегодня в 13:55
Сурово, но справедливо...
112910415
112910415
сегодня в 13:53
властям нужен результат !
неумный парень будет наказан
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:52
Для страха закрыть его на месяц в СИЗО.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:52
кто же его посадит))))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:44
Жестко, но скорее всео заплатит штраф.
minai
minai
сегодня в 13:44
Сатрапы ! Всех не пересажаете.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:36
Штрафом отделается... Хотя... Весь вопрос в том, за кого прокурор и судья глорят...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:34
Вот и у нас бы ттак. И начать с Леща Левченко...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:31
Очень жёстко наказывают
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