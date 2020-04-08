Госпитализирован рекордсмен чемпионата Англии по голам Джимми Гривз

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сегодня, 07:37

Легендарный нападающий «Тоттенхэма» и «Челси» попал в больницу.

Информация была подтверждена пресс-службой «Тоттенхэма». По данным СМИ , госпитализация 80-летнего англичанина не связана с коронавирусной инфекцией. Гривз давно испытывает проблемы со здоровьем. Он два раза перенёс инсульт и с 2015 года передвигается на инвалидной коляске.

Экс-нападающий является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии. В матчах высшего английского дивизиона Гривз забил 357 голов. Его рекорд не побит до сих пор.

Ранее сообщалось о том, что бывший голкипер «Барселоны» Рушту Речбер, заразившийся коронавирусом, был выписан из больницы.