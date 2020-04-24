Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии заявил, что считает 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» лучшим из действующих форвардов планеты.

Холанд – сильнейший форвард из всех, и он здорово поступил, выбрав дортмундскую «Боруссию». Это лучший клуб для раскрытия его таланта.

Через пару лет он перейдёт в ещё более великую команду за 200, а может, 300 млн евро.