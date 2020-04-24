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Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»

сегодня, 01:29

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что считает 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда лучшим из действующих форвардов планеты.

Холанд – сильнейший форвард из всех, и он здорово поступил, выбрав дортмундскую «Боруссию». Это лучший клуб для раскрытия его таланта.

Через пару лет он перейдёт в ещё более великую команду за 200, а может, 300 млн евро.

Вьери также похвалил работу Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:14
ну нет же !
имеет хорошие шансы стать лучшим - так будет правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:02
Время покажет.. Лишь бы звезду не словил...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:02
Возможно будет, но пока-нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:56
Спорное утверждение. Вот годик попинает мячик , там и посмотрим???
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:51
Считать можно что угодно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:31
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