Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что считает 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда лучшим из действующих форвардов планеты.
Холанд – сильнейший форвард из всех, и он здорово поступил, выбрав дортмундскую «Боруссию». Это лучший клуб для раскрытия его таланта.
Через пару лет он перейдёт в ещё более великую команду за 200, а может, 300 млн евро.
Вьери также похвалил работу Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии.
имеет хорошие шансы стать лучшим - так будет правильно
имеет хорошие шансы стать лучшим - так будет правильно