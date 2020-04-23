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Терри: «Раздражало, что Бенитес в „Челси“ часто говорил о „Ливерпуле“»

вчера, 21:32

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о работе с Рафаэлем Бенитесом, который возглавлял лондонский клуб в сезоне 2012/2013:

Было тяжело, если честно. Я ждал возможности поработать с ним. Болельщики с первого дня требовали его увольнения. Можно сказать, что он был успешен в «Челси», потому что мы выиграли Лигу Европы. Однако я хотел развиваться. Каждому игроку нужно дать шанс, но мы не поладили с ним с первого же дня.

На каждом собрании Бенитес повторял: «Мы делали такое в „Ливерпуле“». Мне нужно было бы поговорить с ним и сказать, что он сейчас в «Челси» и это не нравится игрокам, поэтому ему нужно забыть о «Ливерпуле». Когда Бенитес пришел, то у меня была травма. После возвращения сыграл несколько матчей, забил два «Фулхэму» в гостевой игре. Однако на следующий матч я не попал в состав. Все это накапливалось.

Ранее Терри рассказал, как помогал защитнику Натану Аке пробиться в состав «Челси». 

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:31
Терри понять можно, если это правда, то Бенитес неправ
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:15
как глубоко задело то )))через столько лет вспомнил)))
shlomo
shlomo
вчера в 22:00
Воспоминания....но о некоторых нужно и помолчать...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:45
Рафа имеет на это право.
drug01
drug01
вчера в 21:40
Значит есть что вспомнить?
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:39
Воспоминания экс-спартаковца Терри,совершившего побег от Федуна)
Adepta
Adepta
вчера в 21:38
А о зарплате в спартаке не раздражало.
beefs
beefs
вчера в 21:32
опять неприятные воспоминания
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