Терри: «Раздражало, что Бенитес в „Челси“ часто говорил о „Ливерпуле“»

Бывший защитник «Челси» поделился мнением о работе с , который возглавлял лондонский клуб в сезоне 2012/2013:

Было тяжело, если честно. Я ждал возможности поработать с ним. Болельщики с первого дня требовали его увольнения. Можно сказать, что он был успешен в «Челси», потому что мы выиграли Лигу Европы. Однако я хотел развиваться. Каждому игроку нужно дать шанс, но мы не поладили с ним с первого же дня.

На каждом собрании Бенитес повторял: «Мы делали такое в „Ливерпуле“». Мне нужно было бы поговорить с ним и сказать, что он сейчас в «Челси» и это не нравится игрокам, поэтому ему нужно забыть о «Ливерпуле». Когда Бенитес пришел, то у меня была травма. После возвращения сыграл несколько матчей, забил два «Фулхэму» в гостевой игре. Однако на следующий матч я не попал в состав. Все это накапливалось.