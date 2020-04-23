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Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»

вчера, 23:33

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил переход форварда Фернандо Торреса в «Челси» в 2011 году.

Я не мог в это поверить. Я был уверен, что мы смогли «обмануть» «Челси», ведь в то время Торрес уже около года не был похож на самого себя. Думаю, что Абрамович решился на трансфер из-за того, что Фернандо великолепно играл против них. В то время 50 млн фунтов за игрока были огромными деньгами, мы все были в шоке!

Впрочем, такое бывает в футболе, ведь после этого мы тоже совершили похожий трансфер, купив за 35 млн фунтов Энди Кэрролла.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:53
Странно, но не заиграл...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:49
С Торресом вышла явная промашка - эт-точно!!!
beefs
beefs
вчера в 23:48
таковы законы рынка
shlomo
shlomo
вчера в 23:34
Ну каждый минимум Ванга
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