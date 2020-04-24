«Барселона» претендует на Пьянича

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, пишет RAC-1.
Туринцы готовы отдать своего футболиста, но только если в сделку будет включен хавбек «сине-гранатовых» Артур. Ранее ходили слухи, что на 30-летнего боснийца претендует ПСЖ.
Хотят отдать Артура, молодого и перспективного. Взамен взять Пьянича 30ти летнего.
Чем тогда Ракитич не устраивает? Играет на одной позиции с Артуром.
Хотят отдать Артура, молодого и перспективного. Взамен взять Пьянича 30ти летнего.
Чем тогда Ракитич не устраивает? Играет на одной позиции с Артуром.