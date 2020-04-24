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«Барселона» претендует на Пьянича

вчера, 17:25

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, пишет RAC-1.

Туринцы готовы отдать своего футболиста, но только если в сделку будет включен хавбек «сине-гранатовых» Артур. Ранее ходили слухи, что на 30-летнего боснийца претендует ПСЖ.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 20:44
Зачем каталонским этот игрок непонятно, но чокнутый Барт может многое.
juvenale
juvenale
вчера в 18:54
меняем не глядя
ДСА
ДСА
вчера в 18:00
Игрок в шоколаде.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:56
На кой очередной старичок нужен???
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:50
Гном может наложить вето.
shlomo
shlomo
вчера в 17:40
Артура оставить себе и договариваться по другому...
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:27
Это печально.
Хотят отдать Артура, молодого и перспективного. Взамен взять Пьянича 30ти летнего.
Чем тогда Ракитич не устраивает? Играет на одной позиции с Артуром.
13ROS13
13ROS13
вчера в 17:25
Барселона много на кого.
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