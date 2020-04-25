Зиеш о досрочном завершении Эредивизие: «„Аякс“ не чемпион? Чушь собачья»

Полузащитник «Аякса» раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении чемпионата страны без определения победителя.

Да ладно, что за чушь собачья? Мы на вершине в любом случае. Все эти истории про то, что « АЗ Алкмар» заслуживает большего, потому что они дважды выиграли у нас... Разница забитых и пропущенных роли уже не играет? Бред, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу. Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то для меня это будет «Аякс».