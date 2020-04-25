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Зиеш о досрочном завершении Эредивизие: «„Аякс“ не чемпион? Чушь собачья»

25 апреля 2020, 03:34

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении чемпионата страны без определения победителя.

Да ладно, что за чушь собачья? Мы на вершине в любом случае. Все эти истории про то, что «АЗ Алкмар» заслуживает большего, потому что они дважды выиграли у нас... Разница забитых и пропущенных роли уже не играет? Бред, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу. Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то для меня это будет «Аякс».

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Romeo 777
Romeo 777 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 14:53
Тебя я понял конечно, но остаюсь при своём мнении о необходимости 1-ого матча для определения чемпиона страны) это так, мысли вслух
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:19
Вот и я об этом. Или надо доиграть или онулировать. Просто ты сказал что можно было один матч провести чтобы определить чемпиона. Но этого нельзя делать, тогда и другие скажут что хотят провести например два матча
Romeo 777
Romeo 777 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
25 апреля в 23:06
А что с остальными? Решение уже принято, никто не вылетает. А чемпион не определен.
рус фан
рус фан
25 апреля в 17:25
Игрок Аякса готов стать чемпионом нахаляву.
Брулин
Брулин
25 апреля в 15:24
К сожалению, сейчас время такое. Всем плевать на мнение АЗ, они могут хоть миллион жалоб написать, всем будет все равно. Я искренне сочувствую игрокам и болелам этого клуба.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Romeo 777 (раскрыть)
25 апреля в 10:32
Ну допустим определим чемпиона а что остальными что надо делать?
Romeo 777
Romeo 777
25 апреля в 09:57
ХЗ, равенство очков как никак у 2х команд...считаю, надо было бы сыграть одну игру между собой, чисто чтобы определить чемпиона.
VAN ARM
VAN ARM
25 апреля в 08:45
это не чемпионство а фарс!
Adepta
Adepta
25 апреля в 08:34
Решение не обдуманное.
SSPZ
SSPZ
25 апреля в 06:52
У каждого своё мнение, на всех не угодишь!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 06:38
Такого же мнения
cska vperiod
cska vperiod
25 апреля в 04:20
Эти споры будут длиться всю жизнь, поэтому надо сезон доигрывать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
25 апреля в 03:49
Алкмар дважды насухую прибил Аякс в этом сезоне, так что в обоснованность этого "чемпионства" аяксидов никто кроме них самих не верит.
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 03:39
Вот и надо было доиграть
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