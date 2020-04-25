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Тебас: «Возможно, придётся играть при пустых трибунах до декабря»

сегодня, 01:40

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно возможного возобновления чемпионата Испании.

В настоящее время мы не рассматриваем сценарий досрочного завершения турнира. Я убеждён, что рано или поздно чемпионат будет доигран. Мы сосредоточены на этом сценарии.

Весьма вероятно, что играть при пустых трибунах придётся до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кто сможет входить на стадион. Сейчас мы должны быть очень осторожными.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 02:46
Очень жаль.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 01:45
Что то совсем всё плохо там у них.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:42, ред.
Ничего не поделаешь, ситуация такая.
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