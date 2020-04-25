Тебас: «Возможно, придётся играть при пустых трибунах до декабря»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно возможного возобновления чемпионата Испании.

В настоящее время мы не рассматриваем сценарий досрочного завершения турнира. Я убеждён, что рано или поздно чемпионат будет доигран. Мы сосредоточены на этом сценарии.

Весьма вероятно, что играть при пустых трибунах придётся до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кто сможет входить на стадион. Сейчас мы должны быть очень осторожными.