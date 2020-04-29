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«Лестер» поборется с «Миланом» и «Лейпцигом» за Фофана

сегодня, 14:24

Полузащитник «Сент-Этьена» Уэсли Фофана попал в сферу интересов «Лестера». «Лисы» собираются подписать контракт с игроком в ближайшее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.

Отмечается, что из-за финансовых потерь, вызванных приостановкой турниров вследствие пандемии коронавируса, «Сент-Этьен» будет вынужден продавать игроков. В числе прочих французский клуб может покинуть Фофана. Ожидается, что «Лестер» будет бороться с «Миланом» и «РБ Лейпциг» за приобретение хавбека.

Ранее сообщалось, что «Лестер» интересуется еще одним игроком из французской Лиги 1 – форвардом «Лилля» Виктором Осимхеном.  

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:41
Милан тут понятно чисто для антуража.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:31
Бороться то можно...а выиграть это вопрос
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