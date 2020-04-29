«Лестер» поборется с «Миланом» и «Лейпцигом» за Фофана

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сегодня, 14:24

Полузащитник «Сент-Этьена» попал в сферу интересов «Лестера». «Лисы» собираются подписать контракт с игроком в ближайшее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.

Отмечается, что из-за финансовых потерь, вызванных приостановкой турниров вследствие пандемии коронавируса, «Сент-Этьен» будет вынужден продавать игроков. В числе прочих французский клуб может покинуть Фофана. Ожидается, что «Лестер» будет бороться с «Миланом» и «РБ Лейпциг» за приобретение хавбека.

Ранее сообщалось, что «Лестер» интересуется еще одним игроком из французской Лиги 1 – форвардом «Лилля» Виктором Осимхеном.