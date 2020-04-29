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Коутиньо может провести следующий сезон в «Барселоне»

сегодня, 13:48

«Барселона» может временно отказаться от идеи продажи полузащитника Филиппе Коутиньо. Ранее СМИ сообщали, что каталонцы намерены расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно. Однако, по данным испанской прессы, Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, может провести следующий сезон в «Барселоне».  

Руководство «Барсы» считает, что клубу вряд ли удастся получить приемлемую сумму за трансфер Коутиньо по окончании нынешнего сезона. Кроме того, «сине-гранатовые» пока не хотят отправлять хавбека в еще одну аренду.

По слухам, на Коутиньо претендуют английские клубы. В частности, сообщалось об интересе со стороны «Челси» и «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы клуб продавал Коутиньо.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:10
Если Месси не хочет продавать, так и будет, проведёт следующий сезон в Барселоне.
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:04
Наказание
9axvn8bwx9uk
9axvn8bwx9uk
сегодня в 13:49
Хорошо если так будет.
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