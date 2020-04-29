«Милан» хочет подписать защитника «Динамо» Киев вместо Эрнандеса

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сегодня, 12:22

«Милан» ищет усиление на левый фланг обороны.

Левый защитник «россонери» может покинуть клуб уже этим летом, ведь в услугах игрока заинтересован целый ряд топ-клубов. В «Милане» понимают, что им будет очень тяжело удержать Эрнандеса, который проводит великолепный сезон, и скауты «красно-черных» уже начали искать замену французу.

«Милан» рассматривает вариант с возвращением из аренды из ПСВ , однако в клубе не видят швейцарца игроком основного состава. также не рассматривается «россонери» в качестве основного левого защитника, поэтому скауты клуба находятся в поисках игрока, который смог бы закрыть эту позицию.