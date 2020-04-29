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«Милан» хочет подписать защитника «Динамо» Киев вместо Эрнандеса

сегодня, 12:22

«Милан» ищет усиление на левый фланг обороны.

Левый защитник «россонери» Тео Эрнандес может покинуть клуб уже этим летом, ведь в услугах игрока заинтересован целый ряд топ-клубов. В «Милане» понимают, что им будет очень тяжело удержать Эрнандеса, который проводит великолепный сезон, и скауты «красно-черных» уже начали искать замену французу.

«Милан» рассматривает вариант с возвращением из аренды из ПСВ Рикардо Родригеса, однако в клубе не видят швейцарца игроком основного состава. Диего Лаксальт также не рассматривается «россонери» в качестве основного левого защитника, поэтому скауты клуба находятся в поисках игрока, который смог бы закрыть эту позицию.

Как сообщается, одним из главных кандидатов на эту роль является 20-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко. Однако игрок национальной сборной Украины не единственный в списке целей «Милана». Также «красно-черные» рассматривают кандидатуры Энтони Робинсона («Уиган»), Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матиаса Виньи («Палмейрас») и Марка Кукурельи («Хетафе»).

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:33
Милан снова пытается фокусы выкидывать.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:29
Дорого он стоить точно не будет .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:26
Нашли таки дешевый вариант!
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