«Милан» хочет подписать защитника «Динамо» Киев вместо Эрнандеса

«Милан» ищет усиление на левый фланг обороны.
Левый защитник «россонери» Тео Эрнандес может покинуть клуб уже этим летом, ведь в услугах игрока заинтересован целый ряд топ-клубов. В «Милане» понимают, что им будет очень тяжело удержать Эрнандеса, который проводит великолепный сезон, и скауты «красно-черных» уже начали искать замену французу.
«Милан» рассматривает вариант с возвращением из аренды из ПСВ Рикардо Родригеса, однако в клубе не видят швейцарца игроком основного состава. Диего Лаксальт также не рассматривается «россонери» в качестве основного левого защитника, поэтому скауты клуба находятся в поисках игрока, который смог бы закрыть эту позицию.
Как сообщается, одним из главных кандидатов на эту роль является 20-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко. Однако игрок национальной сборной Украины не единственный в списке целей «Милана». Также «красно-черные» рассматривают кандидатуры Энтони Робинсона («Уиган»), Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матиаса Виньи («Палмейрас») и Марка Кукурельи («Хетафе»).