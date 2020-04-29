Топ-клубы Европы выстроились в очередь за Милинковичем-Савичем

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сегодня, 12:46

Сообщается, что сразу несколько топ-клубов Европы хотят заполучить полузащитника «Лацио» .

Уже некоторое время за игроком наблюдают «Реал» и «Ювентус». Туринский клуб держит в приоритете хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако если «Юве» не сможет подписать француза, то обратится к кандидатуре Сергея.

Также в гонку за игроком включились «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ .

«Лацио» хочет выручить с продажи игрока 100 млн евро. Однако из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса стоимость футболиста может упасть.