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Топ-клубы Европы выстроились в очередь за Милинковичем-Савичем

сегодня, 12:46

Сообщается, что сразу несколько топ-клубов Европы хотят заполучить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича

Уже некоторое время за игроком наблюдают «Реал» и «Ювентус». Туринский клуб держит в приоритете хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако если «Юве» не сможет подписать француза, то обратится к кандидатуре Сергея. 

Также в гонку за игроком включились «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ

«Лацио» хочет выручить с продажи игрока 100 млн евро. Однако из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса стоимость футболиста может упасть. 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
За 100 млн можно купить четыре Милинковича.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
100 млн никто за него не отдаст.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:54
Не первый год
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