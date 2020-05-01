«Барселона» готова обменять Фати на Санчо

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вчера, 22:39

«Барселона» вступила в борьбу за вингера дортмундской «Боруссии» . Вероятно, каталонцы попытаются включить в сделку по трансферу Санчо одного из своих футболистов, сообщает источник со ссылкой на Sport Bild. Отмечается, что «Барса» готова предложить «Боруссии» форварда .

По данным СМИ , в приобретении Санчо также заинтересован «Реал». Вместе с тем основным претендентом на трансфер игрока считается «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» уменьшила стоимость Санчо.