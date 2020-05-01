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«Барселона» готова обменять Фати на Санчо

вчера, 22:39

«Барселона» вступила в борьбу за вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Вероятно, каталонцы попытаются включить в сделку по трансферу Санчо одного из своих футболистов, сообщает источник со ссылкой на Sport Bild. Отмечается, что «Барса» готова предложить «Боруссии» форварда Анссумане Фати.  

По данным СМИ, в приобретении Санчо также заинтересован «Реал». Вместе с тем основным претендентом на трансфер игрока считается «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» уменьшила стоимость Санчо.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Опасно из бд кого-то брать. Многие так и не заиграли:кагава,шахин,гетце... да и тот же лавочник барсы-алькасер, там забивал чуть ли не в каждой игре, да и лавочник Челси миши батушаи тоже клепал голы нормально)) парень молодой и перспективный, но цена уж очень высока.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:56
И в чем суть обмена?)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:43
очень трудное решение)) по этому не состоится))
shlomo
shlomo
вчера в 22:40
Не равнозначный обмен
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