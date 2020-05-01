«Барселона» готова обменять Фати на Санчо

«Барселона» вступила в борьбу за вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Вероятно, каталонцы попытаются включить в сделку по трансферу Санчо одного из своих футболистов, сообщает источник со ссылкой на Sport Bild. Отмечается, что «Барса» готова предложить «Боруссии» форварда Анссумане Фати.
По данным СМИ, в приобретении Санчо также заинтересован «Реал». Вместе с тем основным претендентом на трансфер игрока считается «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Боруссия» уменьшила стоимость Санчо.