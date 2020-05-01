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«Барселона» не намерена расставаться с Дембеле

сегодня, 19:31

Каталонская «Барселона» не намерена продавать полузащитника Усмана Дембеле.

Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен рассчитывает на французского вингера и намерен дать ему больше игрового времени в следующем сезоне. Наставник «Барселоны» убежден в том, что причиной неудачной игры Дембеле являются травмы игрока.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:57
Как можно рассчитывать на тупого пацана,кот не спит до утра и играет компьютерные игры,этим падает сильно иммунутет и от этого от дуновение ветра получает травмы.
Три года этот типсон не играет,получает играя детские игры 15млн евро но готовы всю команду продать но не этого умственно отсталого мутанта.
С 22ч до 4 часов ночи при темноте во время сна вырабатывается гормон мелатонин,который отвечает за иммунутет,очищает организм от грязи итд,а Дембеле не спит,потому,что тупой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:02
могут и продать)) всё зависит от финансов))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:42
Кто ж бросает больного ребенка - будут лечить.
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