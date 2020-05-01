«Барселона» не намерена расставаться с Дембеле

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сегодня, 19:31

Каталонская «Барселона» не намерена продавать полузащитника .

Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» рассчитывает на французского вингера и намерен дать ему больше игрового времени в следующем сезоне. Наставник «Барселоны» убежден в том, что причиной неудачной игры Дембеле являются травмы игрока.