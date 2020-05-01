Каталонская «Барселона» не намерена продавать полузащитника Усмана Дембеле.
Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен рассчитывает на французского вингера и намерен дать ему больше игрового времени в следующем сезоне. Наставник «Барселоны» убежден в том, что причиной неудачной игры Дембеле являются травмы игрока.
Три года этот типсон не играет,получает играя детские игры 15млн евро но готовы всю команду продать но не этого умственно отсталого мутанта.
С 22ч до 4 часов ночи при темноте во время сна вырабатывается гормон мелатонин,который отвечает за иммунутет,очищает организм от грязи итд,а Дембеле не спит,потому,что тупой.
Три года этот типсон не играет,получает играя детские игры 15млн евро но готовы всю команду продать но не этого умственно отсталого мутанта.
С 22ч до 4 часов ночи при темноте во время сна вырабатывается гормон мелатонин,который отвечает за иммунутет,очищает организм от грязи итд,а Дембеле не спит,потому,что тупой.