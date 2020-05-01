«Бетис» поборется за Педро с «Ромой» и «Лацио»

«Бетис» планирует усилиться полузащитником «Челси» Педро. По данным испанской прессы, клуб из Севильи уже контактировал с представителями игрока, чтобы узнать о его планах.
Отметим, что контракт Педро с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. По слухам, игроком интересуется «Лацио». Кроме того, сообщалось, что на Педро претендует «Рома».
О себе:
\\Youngerg//Q-J-G\\SSPZ// (shlomo удален игнор)....
......я думал, что общаюсь с настоящими МУЖИКАМИ!!!!
О себе:
\\Youngerg//Q-J-G\\SSPZ// (shlomo удален игнор)....
......я думал, что общаюсь с настоящими МУЖИКАМИ!!!!