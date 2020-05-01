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«Бетис» поборется за Педро с «Ромой» и «Лацио»

вчера, 22:09

«Бетис» планирует усилиться полузащитником «Челси» Педро. По данным испанской прессы, клуб из Севильи уже контактировал с представителями игрока, чтобы узнать о его планах.

Отметим, что контракт Педро с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. По слухам, игроком интересуется «Лацио». Кроме того, сообщалось, что на Педро претендует «Рома»

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:18
одни слухи и сплетни))
shlomo
shlomo ответ Youngberg (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
А это Вас не красит...Пол: Мужской
О себе:
\\Youngerg//Q-J-G\\SSPZ// (shlomo удален игнор)....
......я думал, что общаюсь с настоящими МУЖИКАМИ!!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:15
Бетису не ао силам с этими клубами бодаться.
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