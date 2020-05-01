«Бетис» поборется за Педро с «Ромой» и «Лацио»

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вчера, 22:09

«Бетис» планирует усилиться полузащитником «Челси» Педро. По данным испанской прессы, клуб из Севильи уже контактировал с представителями игрока, чтобы узнать о его планах.

Отметим, что контракт Педро с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. По слухам, игроком интересуется «Лацио». Кроме того, сообщалось, что на Педро претендует «Рома».