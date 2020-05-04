Муслера может продолжить карьеру в Аргентине

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сегодня, 14:48

Вратарь «Галатасарая» может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб находится в поисках нового голкипера, поскольку у команды может попросту не остаться вратаря летом.

, являющийся основным голкипером клуба, интересен европейским грандам и может покинуть «Боку» грядущим летом. выступает за «генуэзцев» в аренде и летом также покинет команду. А ждет предложения от «Удинезе», которое интересуется аргентинским голкипером.

Именно поэтому Муслера стал одной из главных трансферных целый «Бока Хуниорс» в летнее трансферное окно.