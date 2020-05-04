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Муслера может продолжить карьеру в Аргентине

сегодня, 14:48

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб находится в поисках нового голкипера, поскольку у команды может попросту не остаться вратаря летом.

Эстебан Андрада, являющийся основным голкипером клуба, интересен европейским грандам и может покинуть «Боку» грядущим летом. Гильермо Диас выступает за «генуэзцев» в аренде и летом также покинет команду. А Агустин Росси ждет предложения от «Удинезе», которое интересуется аргентинским голкипером.

Именно поэтому Муслера стал одной из главных трансферных целый «Бока Хуниорс» в летнее трансферное окно.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:59
Как-будто в Аргентине больше нет других вратарей.
beefs
beefs
сегодня в 14:49
пусть все срастется
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