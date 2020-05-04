У «сороки» на хвосте. Каким будет новый «Ньюкасл»?

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сегодня, 14:00

«Ньюкасл» ждет богатых владельцев и королевские трансферы. «Соккер.ру» собрал воедино слухи о преображении «сорок». Какие «блестяшки» они затащат на «Сент-Джеймс Парк»?

В ближайшее время «Ньюкасл» должен сменить владельцев: вместо ненавистного Майка Эшли придет принц из Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман с инвестиционным фондом, чьи активы оценивают в 368 миллиардов евро. Говорят, когда новые хозяева вырвут руль из загребущих рук Эшли и начнут править по-своему, заплачет даже «Манчестер Сити».

Единственное, что может ограничить бурное превращение «Ньюкасла» в топ-клуб — это финансовый фэйр-плей УЕФА . Впрочем, это тема для отдельного разговора, сейчас мы посмотрим, кого уже сосватали в «Ньюкасл».

Новый главный тренер. Фаворит — Маурисио Почеттино

Если сделка между Майком Эшли и саудовским инвестиционным фондом принца Салмана состоится, то Стив Брюс не удержится на тренерском мостике «сорок». Совершенно не верится в возвращение в «Ньюкасл» Кевина Кигана — этот слух был растиражирован британскими таблоидами с сомнительной репутацией на прошлой неделе. Король Кев — легенда клуба и все такое, но ему уже 69, а за последние 15 лет он работал тренером 8 месяцев как раз в «Ньюкасле».

Киган покинул «Ньюкасл» со скандалом — заслуга Майка Эшли и его людей, и новые владельцы в целях улучшения кармы могут вернуть Кевина в клуб на некую почетную должность, а вот тренером должен быть кто-то молодой и современный. Почеттино действительно видится идеальным кандидатом, ведь у Маурисио уже есть опыт создания топ-клуба АПЛ на базе вечного середняка. Проект «Ньюкасл» выглядит весьма привлекательно, да и платить аргентинцу обещают щедро — 19 миллионов фунтов в год.

Если принципиальная договоренность между Почеттино и новыми владельцами «Ньюкасла» достигнута, а в сделке с Эшли саудиты уверены, то уже сейчас могут начаться первые контакты с футболистами, на которых указывает Маурисио. Во всяком случае, разговоры о «списке Почеттино» вряд ли возникли на ровном месте, ведь аргентинец еще на этапе переговоров наверняка не только о своем финансовом благополучии беспокоился, но и оговаривал трансферный план. Знаете, кто стал приоритетной целью «Ньюкасла» с подачи Маурисио?

Филиппе Коутиньо («Барселона»)

Почеттино пытался подписать Коутиньо в «Тоттенхэм» прошлым летом, однако бразилец отказался переезжать в Лондон из Барселоны на правах аренды, он выбрал «Баварию». Но после не самых успешных выступлений в Мюнхене и на фоне окутывающего футбол финансового кризиса Фил может оказаться сговорчивее. К тому же переходу в «Тоттенхэм» помешали плохие отношения Даниэля Леви с агентом полузащитника, а вот с Почеттино бразилец поработать не прочь.

Впрочем, «Ньюкаслу» еще предстоит выдержать борьбу за Коутиньо с теми же лондонскими клубами: заманить футболиста в столицу несколько проще, нежели в промышленный город на берегах реки Тайн. «Сложно» не означает «невозможно», однако предполагает увеличение подписного бонуса и других финансовых расходов на содержание звезд, тем более новые владельцы «сорок» несут в футбол полные карманы «свежих» неосвоенных денег, для прытких агентов — это любимая «дичь». «Ньюкасл» открывает сезон охоты на Коутиньо и других видных футболистов, а дельцы разного пошиба начинают работать локтями, прорываясь к новой кормушке.

Эдинсон Кавани ( ПСЖ )

У уругвайского форварда заканчивается контракт с ПСЖ , и в следующее трансферное окно Эдинсон почти наверняка сменит команду. Еще зимой его ждал в Мадриде Диего Симеоне, но не дождался, а теперь Кавани может поработать под руководством другого аргентинского тренера. Одна из очевидных стратегий развития для «Ньюкасла» с приходом больших денег: подписание свободных агентов с большими зарплатами. Новые владельцы не боятся взваливать на себя долгосрочные финансовые обязательства, при этом без выплат больших единовременных компенсаций «сороки» смогут спокойно летать ниже радаров ФФП УЕФА .

Лука Йович («Реал»)

Сербский форвард выдал мощнейший сезон-2018/19 в Бундеслиге за «Айнтрахт», но в «Реале» проявить себя не сумел, и «Королевский клуб» уже изучает варианты расставания с Лукой. Спрос на Йовича серьезный, особенно в АПЛ , «Ньюкасл» тоже записался в гильдию претендентов.

Набиль Фекир («Бетис»)

Прошлым летом француз перешел из «Лиона» в «Бетис», не растерялся в Ла Лиге, иногда даже создается впечатление, что Фекир чересчур хорош для севильского клуба. Набилем активно интересовался «Арсенал», но «канониров» не устраивает цена.

Донни ван де Бек («Аякс»)

Голландским полузащитником интересуется «Реал», МЮ видит в Донни замену Полю Погба, «Ньюкасл» необычно видеть в такой компании, но с деньгами принца Салмана считаться придется всем.

Калиду Кулибали и Дрис Мертенс (оба — «Наполи»)

Аурелио Де Лаурентис уже несколько лет удерживает Кулибали, несмотря на стабильный интерес к сенегальскому защитнику со стороны европейских грандов. У Калиду и сейчас контракт до 2023 года, так что вытащить его с «Сан-Паоло» — та еще задачка. А вот у лучшего бомбардира в истории «Наполи» Мертенса заканчивается контракт с итальянским клубом, и это шанс для «Ньюкасла».

И не только…

Конечно, сейчас невозможно точно сказать, кого именно купит «Ньюкасл», но калибр футболистов, которыми интересуются «сороки», впечатляет. Опять же, очевидно, что после коронавирусного локаута многим звездным и высокооплачиваемым футболистам придется искать новую работу, гранды будут разгружать зарплатные ведомости, освобождаясь от лишних ртов, так что у стремительно разбогатевшего «Ньюкасла» будет масса возможностей усилить свой состав именитыми игроками. Важно не только то, что у «сорок» вдруг появятся деньги, куда важнее, что богатства придут в момент всеобщего кризиса. Богатеть среди богатых приятно, а среди беднеющих — просто шик.