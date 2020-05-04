«Ливерпуль» продолжает лидировать в гонке за Вернером

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сегодня, 12:57

«Ливерпуль» продолжает лидировать в борьбе за нападающего «РБ Лейцпиг» . При этом клуб еще не принял конкретные решения насчет будущих трансферов. «Ливерпуль» планирует оценить, как изменятся условия работы на трансферном рынке в связи с приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем, по данным источника, Вернер намерен перейти в «Ливерпуль». Форвард не скрывает своего желания поработать под руководством главного тренера «красных» Юргена Клоппа.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов платить Вернеру 10 миллионов евро в год.