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«Ливерпуль» продолжает лидировать в гонке за Вернером

сегодня, 12:57

«Ливерпуль» продолжает лидировать в борьбе за нападающего «РБ Лейцпиг» Тимо Вернера. При этом клуб еще не принял конкретные решения насчет будущих трансферов. «Ливерпуль» планирует оценить, как изменятся условия работы на трансферном рынке в связи с приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем, по данным источника, Вернер намерен перейти в «Ливерпуль». Форвард не скрывает своего желания поработать под руководством главного тренера «красных» Юргена Клоппа.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов платить Вернеру 10 миллионов евро в год. 

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:29
А Вернер прям убегает ..
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 13:26
дайте итоговую таблицу насколько он там лидирует, а то непонятно через 5 минут может кто обойдет
ДСА
ДСА
сегодня в 13:22
Они его и купят практически наверняка.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:59
Ливер его и подпишет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:59
В ЛИВЕР ПОЙДЁТ ЛЮБОЙ....
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