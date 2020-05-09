Скарони сообщил, что некоторые игроки «Милана» заразились коронавирусом

Президент «Милана» Паоло Скарони сообщил о том, что некоторые футболисты клуба заразились коронавирусом. Ранее появилась информация о том, что COVID-19 был обнаружен у трёх человек из клуба.

У нас есть несколько заражённых игроков, зато оба Мальдини сейчас чувствуют себя хорошо.

Наша база открыта, и мы снова начали тренироваться, соблюдая дистанцию. Мы предпринимаем шаги к возобновлению [сезона].

Мы должны привыкнуть жить с вирусом. Это относится и к футболу. Нельзя совсем ничего не делать, пока продолжается эпидемия.

В конце концов, мы можем использовать немецкую формулу с помещением больных на карантин, в то время как остальные продолжают делать свою работу.