«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Олимпиакос», который состоится 1 октября 2025 года.

«Арсенал»

«Арсенал» находится в отличном настроении, ведь смог догнать «Ливерпуль» в АПЛ и обойти их по дополнительным показателям, выйдя на первое место. В Лиге чемпионов команда также выиграла в первом поединке и сейчас обязана набирать еще три балла в игре с «Олимпиакосом», который также решает свои задачи и не собирается сдаваться на милость победителю. Именно поэтому встреча будет непростой, несмотря на очевидный статус фаворита у «канониров».

28 сентября «Арсенал» обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (2:1), а ранее справился с «Порт Вейл» 24 сентября в кубке английской лиги (2:0).

«Олимпиакос»

Представитель Греции не смог обыграть новичка Лиги чемпионов на своем поле, что может помешать пробиться в плей-офф по итогам восьми туров. Теперь «Олимпиакосу» предстоит сыграть на выезде с «Арсеналом», где очки гостям совсем не гарантированы и даже за ничью нужно будет отдать все силы. Поединок обещает быть напряженным, но поражение в этой игре для греческого клуба очень вероятно.

27 сентября «Олимпиакос» обыграл на своем поле «Левадиакос» (2:1), а ранее одолел «Астерас» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 1.19

Ничья – 6.2

Победит «Олимпиакос» – 20

Статистика

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Олимпиакоса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл три из пяти матчей у «Олимпиакоса» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу хозяев в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.48. «Канониры» не будут откладывать в долгий ящик свои задачи и попробуют уже на первых минутах выйти вперед и в итоге набрать три очка.