Арустамян: «„Локомотив“ объявит об отставке Сёмина в ближайшие дни»

Известный российский журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» объявит об отставке в ближайшие дни.

В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Сёмина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД .

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Сёмин покидает «Локомотив» и почему его сменит именно Николич.