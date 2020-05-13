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Арустамян: «„Локомотив“ объявит об отставке Сёмина в ближайшие дни»

13 мая 2020, 16:20

Известный российский журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» объявит об отставке Юрия Сёмина в ближайшие дни.

В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Сёмина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. 

Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Сёмин покидает «Локомотив» и почему его сменит именно Николич.

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Kosmos58
Kosmos58
13 мая в 22:06
Глава РЖД ... Тогда совсем другое дело!.
Сп62
Сп62
13 мая в 21:30
Так заслуженных людей не провожают. Это удар ниже пояса. Обидно.
usk
usk
13 мая в 21:22
руководство Локо 7и без Юрия Палыча Локо ничто это уже проходили
Локо с Семином
Чемпион (3): 2002, 2004, 2017/18
Локо без Семына
Чемпион 0
Kuvkil
Kuvkil
13 мая в 19:56
Ну вот теперь за ЛЧ даже не побороться, опять за 5-6 места
serh62
serh62
13 мая в 19:50
палыча выгоняют, миранчуков в реал и барселону упрашивают перейти...что будет с локо?
makkie
makkie
13 мая в 19:38
Да уж, такое ощущение, что СД Локо - это злопыхатели и конкуренты.
Взяли и слили Палыча, который давал результат.
Сейчас тащат непонятного серба, который может оказаться Божовичем, Кучуком или Коусейру.
Dima salev
Dima salev
13 мая в 19:29
Принцип который губыть локомотив
Legend 6
Legend 6 ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 мая в 19:08, ред.
Нобель не открыл ни для кого секрет.
К этому все шло.
Но я бы не доверял больщику "жертвы" кальчополи
Великолепный
Великолепный
13 мая в 18:52
Поторопились в Локомотиве.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:47
И все - таки легенда железнодорожного депо уйдет...Впрочем, к этому все и шло! Семин не мог вечно тренировать столь не стабильный коллектив.
alex spartakovih
alex spartakovih
13 мая в 18:22
да!всетаки увольняют
спартак 1987
спартак 1987
13 мая в 18:15
Начинается смутное время в локомотиве, Сёмину уже 73 года и всё равно рано или позно Палыча убрали бы со скамейки железнодорожников. самое интересное кого руководство локо видят главным тренером на 3 - 4 сезона, Марко Николич просто переходный вариант, его возненавидят болельщики и его привели чтобы сделать козлом отпущения ( наверняка уволят к зимнему перерыву вместе с Кикнадзе, которому ещё повезёт если Василий не ответит за смерть молодого футболиста из казанки) в руководстве локомотива сидят не дураки, видели как после победителя Карреры болельщики Спартака возненавидели Кононова, поэтому Николич получит хорошие деньги по контракту и зимой вернётся в Сербию. Зимой же локомотив возглавит новый тренер, Палыч успокоится и будет сидеть в вип ложе стадиона , фанаты будут счастливы, что убрали Николича и с радостью примут нового коуча у руля локомотива...всё могло быть намного проще, но у нас так не бывает
Брулин
Брулин
13 мая в 17:52
А шнобелю можно верить ? Надеюсь , что это вброс . Не являюсь фанатом Локо , Но желаю Локомотиву удачи под руководством Юрия Палыча !
4RT
4RT ответ Сергей Саныч (раскрыть)
13 мая в 17:50
Нос слишком длинный
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 17:45
Только с Палычем Локо ещё чего то собой представляет. Без него дубель пусто. Гыгыгы
Сергей Саныч
Сергей Саныч
13 мая в 17:37
Сергей Саныч
Сергей Саныч
13 мая в 17:32
Нобель вроде разумный мужчина,чего он так любит первым дурные новости подавать?
112910415
112910415
13 мая в 17:31
невероятное упрямство руководства
Паровозов
Паровозов
13 мая в 17:15
Была бы достойная замена, а так ноунейм полный.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 17:01
Без Палыча Локо снова превратится в проводниц.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 16:57
Краснодар с выходом в групповой этап ЛЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Zeychba
Zeychba
13 мая в 16:56
Палыч, конечно, неудобный для руководства человек, но он же дает результат, взял чемпионство, на его стороне трибуны, зачем? Тем более если новый тренер вдруг результат не даст, это ж вообще будет провал.
particular
particular
13 мая в 16:56
Тот случай, когда большую часть поклонников клуба, эта информация не возбуждает надеждами, а накаляет пакостью...
Тага Дага
Тага Дага
13 мая в 16:55
Почему не назначить Черевченко из Тулы...тоже свой же,и не плохой тренер. ...
Против_всех
Против_всех
13 мая в 16:45
Ушатали Палыча
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 16:41
шнобелем ответишь за инсайд?)))
blitz
blitz
13 мая в 16:40
Как бы потом Локо не пожалеть.
Газпром Арена
Газпром Арена
13 мая в 16:40
Отличные новости для Зенита, но все равно как-то жаль Палыча.
Будем надеяться, что за это локомотив ждут новые бестрофейные десятилетия
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 мая в 16:35
Конечно когда то Палычу надо было уходить на пенсию. Восраст. Но не так же по хамски. Семин поднял Локо, кторорый раньше ни кем всерьез и не считался. Локо это Семин, Семин это Локо. Не хорошо.... дзе поступил с ним.
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 16:33
Странно что так долго тянули.
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