Арустамян: «„Локомотив“ объявит об отставке Сёмина в ближайшие дни»

Известный российский журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» объявит об отставке Юрия Сёмина в ближайшие дни.
В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Сёмина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.
Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.
Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Сёмин покидает «Локомотив» и почему его сменит именно Николич.
Локо с Семином
Чемпион (3): 2002, 2004, 2017/18
Локо без Семына
Чемпион 0
Локо с Семином
Чемпион (3): 2002, 2004, 2017/18
Локо без Семына
Чемпион 0
Взяли и слили Палыча, который давал результат.
Сейчас тащат непонятного серба, который может оказаться Божовичем, Кучуком или Коусейру.
Взяли и слили Палыча, который давал результат.
Сейчас тащат непонятного серба, который может оказаться Божовичем, Кучуком или Коусейру.
К этому все шло.
Но я бы не доверял больщику "жертвы" кальчополи
К этому все шло.
Но я бы не доверял больщику "жертвы" кальчополи
Будем надеяться, что за это локомотив ждут новые бестрофейные десятилетия
Будем надеяться, что за это локомотив ждут новые бестрофейные десятилетия