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Виллаш-Боаш может возглавить «Ньюкасл»

сегодня, 16:57

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Ньюкасл». Португальский специалист вошел в составленный «сороками» перечень кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает источник со ссылкой на Foot Mercato.

Вероятно, вскоре «Ньюкасл» перейдет под контроль инвесторов из Саудовской Аравии. Ожидается, что новые владельцы пригласят в клуб именитого тренера и пополнят состав команды звездными игроками. В частности, сообщалось, что «Ньюкасл» может принять бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:22
Вокруг сорок стало много слухов
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:14
Очень мало верится.
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 17:14
Один из самых худших вариантов.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:13
Каждый день по паре тренеров сватают Сорокам. Гыгыгы
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:11
Нееееет!
abprr3x3dx8s
abprr3x3dx8s
сегодня в 17:01
Очень жаль сорок
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:01
В добрый путь
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