Виллаш-Боаш может возглавить «Ньюкасл»

1588600651

сегодня, 16:57

Наставник «Марселя» может возглавить «Ньюкасл». Португальский специалист вошел в составленный «сороками» перечень кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает источник со ссылкой на Foot Mercato.

Вероятно, вскоре «Ньюкасл» перейдет под контроль инвесторов из Саудовской Аравии. Ожидается, что новые владельцы пригласят в клуб именитого тренера и пополнят состав команды звездными игроками. В частности, сообщалось, что «Ньюкасл» может принять бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.