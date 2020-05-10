Леманн сменит Клинсманна в наблюдательном совете «Герты»

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сегодня, 19:17

По информации Kicker, экс-голкипер сборной Германии сменит на его должности в наблюдательном совете «Герты».

Также сообщается, что в состав наблюдательного совета будет назначен Марк Косицке - агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Источник отмечает, что Леманн будет заниматься вопросами, связанными со спортивными моментами. Косицке же, скорее всего, займется стратегическими аспектами.

Напомним, что Клинсманн с 2019 года занимал пост главного тренера «Герты» и входил в наблюдательный совет. В феврале 2020 года Юрген снял с себя полномочия тренера.