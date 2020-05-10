ГлавнаяНовости

Леманн сменит Клинсманна в наблюдательном совете «Герты»

сегодня, 19:17

По информации Kicker, экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн сменит Юргена Клинсманна на его должности в наблюдательном совете «Герты».

Также сообщается, что в состав наблюдательного совета будет назначен Марк Косицке - агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Источник отмечает, что Леманн будет заниматься вопросами, связанными со спортивными моментами. Косицке же, скорее всего, займется стратегическими аспектами.

Напомним, что Клинсманн с 2019 года занимал пост главного тренера «Герты» и входил в наблюдательный совет. В феврале 2020 года Юрген снял с себя полномочия тренера.

Все новости
СлухиДжампаоло согласился возглавить «Торино»
Сегодня, 16:33 Комментарии4
Официально«Твенте» не стал продлевать контракт с главным тренером
08 мая ФотоКомментарии7
СлухиПочеттино провел переговоры насчет работы в «Ньюкасле»
07 мая Комментарии2
ОфициальноКлозе — помощник главного тренера «Баварии»
07 мая ФотоКомментарии6
СлухиВиллаш-Боаш может возглавить «Ньюкасл»
04 мая Комментарии8
ОфициальноПардью покинул пост главного тренера «Ден Хаага»
28 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 19:23
не везет что то Клинсманну
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:19
А чего они там наблюдают???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100