Леманн сменит Клинсманна в наблюдательном совете «Герты»

По информации Kicker, экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн сменит Юргена Клинсманна на его должности в наблюдательном совете «Герты».
Также сообщается, что в состав наблюдательного совета будет назначен Марк Косицке - агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Источник отмечает, что Леманн будет заниматься вопросами, связанными со спортивными моментами. Косицке же, скорее всего, займется стратегическими аспектами.
Напомним, что Клинсманн с 2019 года занимал пост главного тренера «Герты» и входил в наблюдательный совет. В феврале 2020 года Юрген снял с себя полномочия тренера.