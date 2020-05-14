Сёмин прокомментировал решение «Локо» не продлевать с ним контракт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение руководства клуба не продлевать с ним контракт, действующий до 31 мая.
Задавайте вопросы Мещерякову (глава совета директоров клуба — ред.), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно.
Отметим, ранее было объявлено, что в июне главным тренером «Локо» станет Марко Николич.
И опять разменной манетой в мышиной возне руководства стал самый заслуженный, честный и авторитетный человек, Юрий Палыч. Это уникальный тренер, который нравился всем болельщикам, независимо от принадлежности к другим клубам. Ведь таких людей необходимо ценить и беречь! Сколько раз он прощал руководству их подлость по отношению к нему и всякий раз возвращался и спасал паровоз, несущийся к пропасти и каждый раз ему опять гадили. Что то неладное в руководстве клуба! Гниль разрастается. А все потому, что делами заправляют люди, далекие от футбола и от болельщиков. Они похожи на новичков в казино, которым улыбнулась удача несколько раз подряд, но последний раз чуть меньше выигрыш, и они решили, что сменив крупье, выигрыш будет еще больше. Но есть хорошая поговорка: Лучше синица в руке...
И опять разменной манетой в мышиной возне руководства стал самый заслуженный, честный и авторитетный человек, Юрий Палыч. Это уникальный тренер, который нравился всем болельщикам, независимо от принадлежности к другим клубам. Ведь таких людей необходимо ценить и беречь! Сколько раз он прощал руководству их подлость по отношению к нему и всякий раз возвращался и спасал паровоз, несущийся к пропасти и каждый раз ему опять гадили. Что то неладное в руководстве клуба! Гниль разрастается. А все потому, что делами заправляют люди, далекие от футбола и от болельщиков. Они похожи на новичков в казино, которым улыбнулась удача несколько раз подряд, но последний раз чуть меньше выигрыш, и они решили, что сменив крупье, выигрыш будет еще больше. Но есть хорошая поговорка: Лучше синица в руке...