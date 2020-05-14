Сёмин прокомментировал решение «Локо» не продлевать с ним контракт

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14 мая 2020, 17:50

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал решение руководства клуба не продлевать с ним контракт, действующий до 31 мая.

Задавайте вопросы Мещерякову (глава совета директоров клуба — ред.), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно.

Отметим, ранее было объявлено, что в июне главным тренером «Локо» станет Марко Николич.