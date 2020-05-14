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Сёмин прокомментировал решение «Локо» не продлевать с ним контракт

14 мая 2020, 17:50

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение руководства клуба не продлевать с ним контракт, действующий до 31 мая.

Задавайте вопросы Мещерякову (глава совета директоров клуба — ред.), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно.

Отметим, ранее было объявлено, что в июне главным тренером «Локо» станет Марко Николич.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:10
Ну при Коусейру вроде поначалу неплохо смотрелись в ЕК и в чемпе
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:07
Призываю всех болельщиков объявить бойкот клубу и не ходить на матчи пусть Кикнадзе один на трибунах сидит и болеет
Аpбитр
Аpбитр ответ Сергей Саныч (раскрыть)
вчера в 09:17
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ESPANOL
ESPANOL
вчера в 08:19
Опять на те же грабли!
И опять разменной манетой в мышиной возне руководства стал самый заслуженный, честный и авторитетный человек, Юрий Палыч. Это уникальный тренер, который нравился всем болельщикам, независимо от принадлежности к другим клубам. Ведь таких людей необходимо ценить и беречь! Сколько раз он прощал руководству их подлость по отношению к нему и всякий раз возвращался и спасал паровоз, несущийся к пропасти и каждый раз ему опять гадили. Что то неладное в руководстве клуба! Гниль разрастается. А все потому, что делами заправляют люди, далекие от футбола и от болельщиков. Они похожи на новичков в казино, которым улыбнулась удача несколько раз подряд, но последний раз чуть меньше выигрыш, и они решили, что сменив крупье, выигрыш будет еще больше. Но есть хорошая поговорка: Лучше синица в руке...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 04:09
Палыч, держись!
А вот эти ... (нехорошие люди) обделаются в ближайшее время!
Не клуб стал, а место по отмыванию денег... Ведь так любил ФК Локомотив... Но после такого поступка, нет уважения к данному клубу.
А те кто пишут слова, что Семин не лучший тренер РПЛ, то кто тогда? Вы посмотрите какой путь он прошел с Локо. Когда за клуб было стыдно в Еврокубках? И повторюсь: руководство ... (нехорошие люди)!
амурец
амурец
вчера в 02:09
ну что сказать то ещё? понятно что руководство Локо приняло бредовое решение, посмотрим, что там за новый тренер, в любом случае Палычу большое спасибо
tuman960
tuman960 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 мая в 22:50, ред.
Так кто же об этом спорит!!! Палыч хороший тренер(уникум) ,но очень не молод и возраст начинает сказываться ,пора уходить самому!!!
А сидельцы в креслах РФС-их только вперед ногами вынесут,зубами будут держаться!!
"И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова,-
Толку было с него, правда, как с козла молока,
Но вреда, однако, тоже — никакого."!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tuman960 (раскрыть)
14 мая в 22:34
Футбольный чиновник ( Симонян) и футбольный тренер ( Семин) - это две большие разницы. В кресле сидеть можно пока сидится, а тренировать на футбольном поле не каждому дано.
Legend 6
Legend 6 ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
14 мая в 21:36
Это точно.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 21:28
Весь футбольный Орел по такому случаю в церковь сходит,а на трибунах аншлаги обеспечены будут!!!
tuman960
tuman960
14 мая в 20:27
не понимаю ,к чему столько негатива в адрес руководства!!Контракт закончился,продлевать не стали -какие вопросы!!Палыч уже давно не молодой и просто пришло его очередь уходить!!Хуже когда замшелые ,приросшие к креслу "динозавры"всё пытаются руководить футболом(Симонян и др.)!!!
112910415
112910415
14 мая в 20:22
чуть позже он скажет подробнее ...
praporchik zadov
praporchik zadov
14 мая в 20:00
Честно говоря никогда не считал его сильным тренером...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 мая в 19:40
Это не футбол был,а была обманка
Подсидели, всех, ко всем чертям!
Что ж, шофер, давай назад,
Крути-верти назад свою баранку,-
Так, ни с чем, поедем по домам.
minai
minai
14 мая в 19:36
Вот интересно, чего добивается администрация Локрмотива ?
Палыч82
Палыч82 ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 19:27
Из внесеминской тренерской чехарды, кстати, Коусейру то неплохо работал. Команду строил с приличным потенциалом, на молодежь российскую ставку делал, яркие матчи выдавал, в еврокубках выкладывались
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 мая в 19:14
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 мая в 19:06
Никаких должностей. Принять подачку-оправдать их. Третий раз в одну реку невойти-годы. Повернуться спиной и сделать гудок им. Громкий и протяжный. Пусть годами глаза режет).
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 18:46
А они надеются,что это реинкарнация вашего итальянца.Теоретически может быть такой вариант? Может.А вот что за делишки стоят за этим,мы узнаем разве что от Васисуалия Качкина,или Шнобеля Инсайдеряна.
mihaluch
mihaluch
14 мая в 18:42
Чтобы Палыча уволить надо подобрать достойного приемника.
Рубцовский
Рубцовский
14 мая в 18:42
Теперь главное, что бы здоровье на нервной почве не подкачало, как у Федотова когда его в Спартаке подсидели.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 18:38
Ждём очередного пришествия Палыча
Союзник противников
Союзник противников
14 мая в 18:35
Это за то,что не выиграл Лигу Чемпионов??? Он просто уступил эту почётную обязанность Газпрому и Серёге Семаку.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДСА (раскрыть)
14 мая в 18:34
А ты сам никогда до Шнурова этой умной мысли не слышал?
ДСА
ДСА
14 мая в 18:31
А не пошли бы они все на ... (С.Шнуров).
Faustello
Faustello
14 мая в 18:30
Шпалыч это эпоха Российского футбола и олицетворение Локо. Можно только пожелать долгих лет пенсионного отдыха! Ну а фраера из Локо я думаю точно пожалеют что кинули Шпалыча.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 18:28
Какими же надо быть паршивцами , чтобы так поступить с человеком который по сути организовал второе рождение команды, сделав ее чемпионом и обладателем кубка , причем неоднократно.
Вот "хозяева жизни" !!! Нахапали в 90е , а теперь вершат судьбы заслуженных людей.
Как же поганенько все это выглядит. Ни стыда, ни совести , просто хамло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 18:18
Им бы прижизненно назвать арену Локо именем Большого Тренера Ю.П.Семина....И оставить у руля команды пока Палыч приносит 4 титула за 4 сезона...

А они безцеремонно выпроваживают Тренера ...меняя его на неизвестно кого.....Какого то типа ...Изгнанного даже из фехешвехерварского "Фехервара".За плохие результаты...)))
yasukuni
yasukuni
14 мая в 18:18
Истерика-то какая! Что завтра небо рухнет? Уходили люди и покрупнее него, начиная с того же САФа и Хайнкеса, ничего не случилось. Все живы и веселы.
beefs
beefs
14 мая в 18:16
это по современному, а букет цветов не прислали?
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