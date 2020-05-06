7 претензий к тренеру Семаку

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сегодня, 17:30

Сергей Богданович забраковал контракт, отправленный ему «Зенитом», а «Соккер.ру» напоминает, за что тренеру платят.

Нормально, что Семак хочет больше денег и власти в «Зените» в будущем – тренер чемпионов России и, похоже, без пяти минут двукратный, ведь шансы на продолжение РПЛ убивает статистика пандемии.

Тоже правильно, если петербуржцы выставят ряд требований к молодому главному тренеру. У «Зенита» всегда будет выбор, пока есть деньги. Но стороны идут к соглашению, пора понять, так ли хороша работа Семака?

Провалился в еврокубках

У Сергея Богдановича в карьере 21 еврокубковый поединок и скромная статистика – 9 побед, 3 ничьи и сразу 9 поражений. А если говорим о прошлом сезоне Лиги чемпионов, то в группе, где «Зенит» мог отобрать очки у любого соперника – «Лион» и «Бенфику» ведь обыгрывали, а «Лейпциг» не мешал сыграть грамотнее и получить ничью, Семак провалился в решающий момент, демонстрируя осторожность на грани с трусостью в решающих поединках. «Зенит» не команда из плей-офф ЛЧ – вина, в том числе, наставника.

Отдал власть футболистам

Власть на поле. Иногда кажется, что «Зенит» тренирует Артем Сергеевич, а не Сергей Богданович. Ракицкий своим личным стилем определил разворот игры «Зенита» в плане длинных забросов. Дзюба переучился на второго форварда и правит. Азмун добавил работу в штрафной. Барриос и Оздоев управляют центром поля, а этим должен заниматься тренер – иногда у парочки серьезные проблемы в опорной зоне, но Семак не реагирует. Вратари, Сантос, Дриусси или Малком играют, как умеют. Жесткой режиссерской руки точно нет, целостности конструкции нет – убедились в Европе.

Не заслужил уважение боссов

Тут можно долго перечислять. Сначала Семаку не дали денег на новичков – не были уверены, что он пришел надолго. Но когда увидели, что можно вырвать «золото» впервые за много лет, Рибалта выписал ряд новичков, а Тимощук убедил Ракицкого. А вот Семак позже устроил самый постыдный трансфер Сутормина – публично заявлял, что попросил подписать футболиста, а потом не увидел ничего странного в легендарной стоимости. Недавно не смог отстоять Кокорина, а затем устроил зарубу по деньгам с теми, кто ему не доверяют на 100 %. Владельцы «Зенита» не уверены, что Семак – гений, как считает жена тренера.

Не повышает уровень игроков

Кто играет – тот играет, а кто нет – тот Дриусси, Малком, Сутормин, Шатов, Кузяев, Смольников, Лунев и остальные из списка футболистов, что не растут у тренера Семака по разным причинам. Отдельные случаи, как с травмированным бразильцем, отчасти можно оправдать объективными факторами. Но у «Зенита» должен появиться костяк из 18-20 россиян, а Сергей Богданович может себе записать как личную победу только возвращение Оздоева на уровень, что Магомед показывал у Бердыева на коротком отрезке. Даже Барриос уровень РПЛ при Семаке не перерос, хотя начал мощно.

У команды лишь одна тактика

Когда «Зенит» переходит на схемы, отличные от «4-4-2», в которой каждый понимает свои задачи, то начинаются проблемы. Команда сильная, но однообразная. Один фланг обычно активнее атакует, чем второй. Ракицкий и Иванович молятся, чтобы их позиционной грамотности хватило, ведь скорости у ветеранов нет, о чем сам Семак открыто заявлял. Попытка сделать из Малкома плеймейкера пока провалилась, тот же успех, что при внедрении Маркизио. Есть классические «4-4-2», а когда надо играть в три центральных или с чистой «десяткой», чтобы стать непредсказуемыми для «Бенфики» или «Лейпцига» — не получается.

Не умеет работать с россиянами

Хорошо для Семака, что можно будет поставить восемь иностранцев, хватит Лунева, Караваева и Дзюбы в основе для лимита. Даже Оздоева в центре поля можно поменять на легионера, который будет по примеру Сантоса, Барриоса или Азмуна игроком достаточно высокого уровня, чтобы играть самостоятельно. Вот только в заявке останется большинство россиян. А это значит, что один из главных минусов Семак останется – при нем идеально из всех россиян «Зенита» играл один Дзюба. Терентьев, Мусаев, Заболотный, Чернов, Набиуллин, Шатов, Ерохин, Кузяев, Смольников и Сутормин уже не дождались тренерской поддержки. И это плохо для российского клуба, ведь остается ставка на деньги и класс иностранцев, не на тренера. Про воспитанников «Зенита» не будем – виноват не только главный тренер.

Семак частенько «отскакивал»

Можно ли назвать проход «Динамо» из Минска закономерным? Нельзя. Можно ли заявить о безграничной силе «Локомотива», чтобы ему проиграть в Суперкубке России и РПЛ ? Как быть с результатами прошлого сезона в Кубке страны, когда влетели «Ростову»? Почему у Семака даже самая крутая победа – над «Краснодаром» в РПЛ , получилась такой сложной и скорее на совести Дзюбы, чем тренера? «Бенфику» в Санкт-Петербурге тоже обыграл Артем. А против «Лиона» повезло, что соперник промахивался. Даже главный козырь этого сезона – «Зенит» почти не пропускает, нельзя объяснить тренерской работой. Скорее соперники не готовы, чем петербуржцы в такой форме, что защиту можно назвать непробиваемой.

Тренер устраивает руководство и фанатов «Зенита»?

Все эти пункты не отменяют победы Семака в РПЛ – в 52 матчах лиги с «Зенитом» в качестве постоянного главного тренера 35 побед. Однако минусы есть, молодой наставник не стал живой легендой тренерского цеха. Сергей Богданович разозлил руководство, комментируя историю Кокорина, но не могут доверять ему на сто процентов скорее из-за таких матчей, как против минского «Динамо», «Локомотива», «Уфы», «Лейпцига» или «Бенфики».

Проблема «Зенита» еще и в том, что ему на пути ни разу за время тренерской работы Семака не попался соперник, которого нельзя обыграть – чтобы объективно оправдать проколы, а решены далеко не все задачи. Скорее всего, с этим тренером нужно продлевать контракт. Сложная ситуация, глупо менять работающую схему на неизвестную. Особенно если помнить опыт Луческу и Манчини.

Также не в деньгах дело - платят Сергею Богдановичу не так уж много, учитывая, сколько «Зенит» раздал странным футболистам из резерва. Претензии к наставнику по менеджменту и футболу. Семак должен расти и развиваться, чтобы «Зенит» реализовал весь потенциал. Пока же чередуют уверенные победы с невероятно спорными по качеству футбола матчами, а влияние Дзюбы на результаты невероятно большое. А что, если Артем не сможет играть определенное время?

Плюс в Лиге чемпионов важно вернуться в плей-офф, воспользовавшись жребием с первой корзины. Так что с новым контрактом Семак получит и порцию задач с требованиями. Не выполнит – через год у «Зенита» будет новый наставник, и не важно, какой именно контракт подпишет Сергей Богданович.