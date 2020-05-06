Зря доверяли. Шалимов и другие худшие тренеры РПЛ

1588757199

сегодня, 12:26

О дармоедах или бледных наставниках, которым давали время и деньги – на «Соккер.ру».

Нет смысла вспоминать случайных людей, отработавших несколько матчей в клубах высшей российской лиги. Не все тянут на сложную роль главного тренера, это нормально, да и провал в такой профессии — норма. Хуже, если человеку дали время, чтобы себя показать, поэтому включаем в список самых заметных неудачников, отработавших от пятидесяти матчей в высшей лиге.

Для контраста также упомянем самых успешных по среднему количеству очков за игру – Виллаш-Боаш, Спаллетти, Романцев, Каррера и Мусаев в первой пятерке. Четыре чемпиона и очень юный тренер, которому есть над чем работать, но ему повезло с клубом. Семак, Слуцкий и Семин в десятке самых успешных, но перейдем к разочарованиям и немым вопросам: а в этом списке точно все подходят по квалификации для РПЛ ?

10 место. Олег Кононов – 148 матчей

Кононов не является ужасным тренером, но Олег Георгиевич стал худшим в РПЛ в итоге. Не смог сделать «Краснодар» чемпионом. Потом откатил историю «Спартака» на пару лет назад. Помножил на ноль чемпионскую команду не единолично, конечно же, но Кононов заслуживает место в списке из-за безвольности и желания держаться за кресло, которое ему объективно не подошло. В клубах, где его опекали – «Краснодаре» и «Арсенале», часто набирал очки. А в «Спартаке» уверенно испортил себе тренерскую репутацию.

9 место. Анатолий Бышовец – 101 матч

В этой истории забавляет мания величия. Мнение Бышовца о себе, как об элитном главном тренере, давно стало мемом. Сформирован самообман на основании единственной заметной победы в качестве тренера – на Олимпиаде 1988 года. Но даже Кубок России с «Локомотивом» не превратит специалиста, который был крутым игроком – нападающим международного уровня, в великого главного тренера 21 века. Анатолий Федорович может вспоминать, что заметил и помог Пепе в «Маритуму», но мы оцениваем работу в РПЛ , а тут похвастаться особо нечем.

8 место. Станислав Черчесов – 143 матча

На клубном уровне в России устраивал только ад. До сих пор непонятно, Станислав Саламович средний крепкий тренер, или все-таки ужасный и переоцененный со стороны Мутко? Просто в сборной России главные минусы Черчесова – связанные с манией величия, реже могут влиять на ситуацию и результаты. А вот в клубах РПЛ , куда бы Черчесов ни пытался зайти – «Спартак», «Терек», «Амкар» и «Динамо», всюду находил поводы для публичных или не очень скандалов. От него многие в высшей лиге натерпелись, для клубного российского футбола – ужасный наставник.

7 место. Славолюб Муслин – 129 матчей

Замыкают список не худшие тренеры, точно не бездарные, но странные. Например, сербские, марокканские и болгарские чемпионства у Муслина имеются. Однако о Славолюбе разные истории рассказывают. И если хотя бы треть — правдивые, то сербский и французский специалист заслуженно разбавляет список россиян, к которым накопились вопросы. В России работал с «Локомотивом», «Химками», «Краснодаром» и «Амкаром», и нельзя заявить, что где-то без Муслина скучали.

6 место. Андрей Кобелев – 190 матчей

Все-таки не стоит слепо верить в легендарных для клуба футболистов, которые пытаются стать главными тренерами. Москвичи сделали ту же ошибку, что и многие другие команды, ставили своего в новой профессии. И хотя суммарно у Кобелева было невероятно много времени – у Андрея Николаевича под 200 матчей в РПЛ , если добавить неудачную работу с «Крыльями Советов», то нет сомнений, что этот наставник на уровень сенсации сезона в РПЛ не тянет. А вот провалиться может – подготовил вылет в ФНЛ родного «Динамо».

5 место. Андрей Гордеев – 80 матчей

Тут мог быть также Ринат Билялетдинов, но у него хотя бы намеки на успешные отрезки были и «Рубин» не провалился знатно и показательно. А вот Гордеев заслуживает место в списке, у него не получалось, причем чем дальше – тем хуже. Пусть наставнику всего 45 лет и в теории еще может вернуться в клуб РПЛ и показать класс – помним, что Карпин не справился в «Мальорке» и «Торпедо» из Армавира, но хорош в «Ростове», Андрей Львович уже огорчил фанатов «Сатурна», «Анжи» и «Мордовии». Помните легендарный матч саранцев против ЦСКА ? Вели 3:0 после первого тайма, а сыграли 4:6 в итоге. Тренером был именно Гордеев.

4 место. Дмитрий Хохлов – 70 матчей

Худший по набранным очкам за игру в списке. Сейчас невозможно оспорить мнение фанатов «Динамо», которые с трибун величали Хохлова «физруком». В этом списке многие или безвольные – потому неуспешные на высоком уровне, или наоборот – грубые эгоисты, которые считают, что все в футболе поняли, а вокруг – одни бездари. Хохлов явно не болеет скромностью, зато успел провалить работу с «Кубанью» — ушел, толком не разогнавшись, и «Динамо», где на его поведение жаловался не только Филипп. Впрочем, Хохлову всего 44 года, если учтет собственные ошибки, спустившись на землю – в будущем может вернуться и покинуть такой список.

3 место. Анатолий Давыдов – 61 матч

Давыдова ценят в «Зените» — поручили управление полумертвой академией, однако обладатель Кубка России без шуток ужасный главный тренер. Анатолия Викторовича нельзя назвать бездарным специалистом во всем, что связано с футболом, однако он никакой на посту лидера взрослого состава. Не важен уровень команды, с которой работает, важно, что даже когда Давыдов с «Зенитом» одиннадцать лет назад чаще побеждал, то смысла оставлять его не увидели. И вдали от Санкт-Петербурга карьера не срослась.

2 место. Дмитрий Аленичев – 90 матчей

Настолько сильный был игрок – настолько ужасный наставник. Причем идет вниз, ведь «Арсенал» из Тулы поднимал долго и усердно, в «Спартак» попал и показал свой уровень, а в «Енисее» просто добил веру, что Дмитрий Анатольевич может быть тренером высокого уровня. Конечно, в его пользу говорит возраст – всего 47 лет, однако это вряд ли второй Карпин. Валерий Георгиевич другой по характеру, в «Спартаке» смотрелся лучше, по отношению к игрокам и по умению ладить с людьми и располагать к себе отличается. Аленичев же слишком высокого мнения о себе, как о тренере, и он явно ошибается.

1 место. Игорь Шалимов – 89 матчей

У человека было 13 лет, чтобы дорасти до РПЛ после первого провала, но не справился. А ведь говорим о лиге, где большинство тренеров – местные с нулевым международным опытом. О лиге, где ни одна команда свое существование финансово не окупает, но почти за тридцать лет легко потрачено два десятка миллиардов долларов на содержание всех клубов.

Так что настоящих дармоедов среди наставников найти просто, просто отдельные – как Гуллит или Манчини, уходили быстро. Но самое мерзкое отношение к тому, насколько везучий, демонстрирует вот этот персонаж. В «Уралане» обвинял Слуцкого, что тот его «подсидел», хотя успехов не добился. В «Краснодаре» подсидел Кононова, но работал так, что его без труда заменил фактически юный наставник без опыта и профессиональной лицензии высшей категории.

В «Ахмате» — уверенном середняке РПЛ по составу и финансам, Шалимов застрял на последнем месте, не исправил ситуацию. Человек в тренерском ремесле почти 20 лет, а стал разве что символом немого вопроса: зачем российские клубы доверяют бывшим известным футболистам роль главных тренеров? Давно надо было вкладывать деньги в тех, кто умеет думать и работать над собой. В этом списке таких персон почти нет, а вот нехороших историй о каждом как главном тренере рассказывают много.