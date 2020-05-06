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Бондаренко: «Во время работы в Мозамбике приходилось применять оружие»

06 мая 2020, 02:57

Бывший игрок и экс-наставник ростовского СКА Виктор Бондаренко рассказал о периоде работы в Мозамбике, где российский специалист тренировал «Мачедже» и «Кошта ду Сол», а после – национальную команду страны.

В советское время был комитет дружественных армий — спортивный союз. Туда включались социалистические страны, и подтянулись африканские государства. Мозамбик входил в этот список, и там была военная команда «Мачедже», как у нас ЦСКА. Они попросили у СССР хорошего тренера. Я в своё время играл в ростовском СКА и тренировал его, был старшим лейтенантом. Сначала предлагали трём московским специалистам. Все они отказались, а я согласился сразу. Понимал, что в СКА не было перспектив, команда разваливалась на глазах.

Перед отъездом снилось, как я лежу в палатке, а ко мне заползает змея. Меня это пугало больше, чем война. Конечно, было много опасностей, но ты этого не замечаешь, когда увлечён своей работой. Я выиграл с «Мачедже» чемпионство — это было очень важное достижение для местной команды в момент гражданской войны. Мы вышли в Кубок африканских чемпионов, там весь город плясал и плакал.

Там очень непросто было передвигаться. Нас везде сопровождали конвои. А в некоторые провинции вообще невозможно было добраться по земле, и мы летали на военных истребителях. Мы же военный клуб. Командующий дал указ, и нам подогнали шесть самолётов: вжух, 35 минут, и ты на месте, отыграли и обратно. Всё это было очень интересно, поэтому опасность уходила на второй план. Правда, ещё очень опасна была малярия.

Конечно, я держал в руках оружие, я же был военным. Бывали неприятные моменты, когда едешь играть на Кубок в какую-нибудь глушь и не знаешь, что тебя ждёт. Рядом всегда охрана, но всё равно неприятно. Были попытки нападения на команду, чтобы внести рознь. Приходилось иногда отбиваться. Тогда активно шла война.

Там применять оружие — просто необходимость. У всех наших военных тогда были свои задачи. Чекисты, особисты разъясняли нам, как себя вести и что делать в разных ситуациях. Я тогда уже активно общался с местными, они во всём помогали. Иногда мне даже выговор делали за то, что я на улицу выходил, когда в стране было особое положение. Но я был с командой, не мог её бросить. Иногда вызывали меня, ругали, но результаты всё нивелировали. Один раз мы поехали в провинцию — в 70 км от столицы, и на нас было совершено нападение. Это была провокация со стороны оппозиции. Нас обстреляли военные, а мы постреляли в них. Удалось отбиться, они ушли в джунгли.

По людям стрелял. В чаще трудно увидеть, но, вроде, ни в кого не попадал. В той ситуации не было другого выхода — нужно было дать отпор. А там уже вступали профессионалы, которые отвечали за охрану команды.

Напомним, несколько лет назад в Мозамбике случилось нападение крокодила на футболиста.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 мая в 09:13
После Африки недолго, но от души почудил в Динамо.
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 07:35
Есть что вспомнить
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 05:29
Нескучная командировочка получилась.
cska vperiod
cska vperiod
06 мая в 04:43
Получил утреннюю порцию страстей от Виктора.
mihaluch
mihaluch
06 мая в 03:09
Мозамбик это тебе не Алжир.
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