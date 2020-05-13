Евсеев: «Когда не было сил, ради болельщиков бегал на морально-волевых»

Наставник «Уфы» отметил болельщиков на Южной трибуне Черкизовского стадиона «Локомотива».

Буква Ю моего алфавита — Южная трибуна Черкизовского стадиона.

С фанатами никогда плотно не общался. Не потому что не хотел, просто после игр подходили с расспросами-разговорами болельщики. А голоса фанатов слышал во время игр.

Появление фанатов как грозной силы пришлось на первые годы моей карьеры. У каких-то клубов, например у «Спартака», они уже к этому моменту были. А у «Локомотива» фанатское движение стало расти и крепнуть, когда клуб построил новый стадион. Отдав Южную трибуну им. Людям, которые поддерживали команду всегда, при любом счете.

Помню и те матчи против столичных клубов, когда в Черкизово болельщиков соперника было больше. Но это ничего не значило. Юг звучал громче всех.

Бывало так, что силы на исходе, а остановиться не можешь. Стыдно перед людьми, которые так болеют. И бежишь только на морально-волевых. Потом сидишь в раздевалке, нет сил до душа дойти.

Сейчас, когда у нас стало столько футбольных стадионов, атмосфера игры стала еще ярче. Поддержка трибун ближе.