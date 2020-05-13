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Евсеев: «Когда не было сил, ради болельщиков бегал на морально-волевых»

13 мая 2020, 19:32

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев отметил болельщиков на Южной трибуне Черкизовского стадиона «Локомотива».

Буква Ю моего алфавита — Южная трибуна Черкизовского стадиона.

С фанатами никогда плотно не общался. Не потому что не хотел, просто после игр подходили с расспросами-разговорами болельщики. А голоса фанатов слышал во время игр.

Появление фанатов как грозной силы пришлось на первые годы моей карьеры. У каких-то клубов, например у «Спартака», они уже к этому моменту были. А у «Локомотива» фанатское движение стало расти и крепнуть, когда клуб построил новый стадион. Отдав Южную трибуну им. Людям, которые поддерживали команду всегда, при любом счете.

Помню и те матчи против столичных клубов, когда в Черкизово болельщиков соперника было больше. Но это ничего не значило. Юг звучал громче всех.

Бывало так, что силы на исходе, а остановиться не можешь. Стыдно перед людьми, которые так болеют. И бежишь только на морально-волевых. Потом сидишь в раздевалке, нет сил до душа дойти.

Сейчас, когда у нас стало столько футбольных стадионов, атмосфера игры стала еще ярче. Поддержка трибун ближе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква Ю моего алфавита — Южная трибуна Черкизовского стадиона. С фанатами никогда плотно не общался. Не потому что не хотел, просто после игр подходили с расспросами-разговорами болельщики. А голоса фанатов слышал во время игр. Появление фанатов как грозной силы пришлось на первые год моей карьеры. У каких-то клубов, например у «Спартака» они уже к этому моменту были. А у «Локомотива» фанатской движение стало расти и крепнуть когда клуб построил новый стадион. Отдав Южную трибуну им. Людям, которые поддерживали команду всегда, при любом счете. Помню и те матчи против столичных клубов, когда в Черкизово болельщиков соперника было больше. Но это ничего не значило. Юг звучал громче всех. Бывало так, что силы на исходе, а остановиться не можешь. Стыдно перед людьми, которые так болеют. И бежишь только на морально-волевых. Потом сидишь в раздевалке, нет сил до душа дойти. Сейчас, когда у нас стало столько футбольных стадионов, атмосфера игры стала ещё ярче. Поддержка трибун ближе. #спорт #футбол #фкуфа #фклокомотив #фкспартак #болельщики #фанатыфутбола #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

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Все комментарии
Pevandr
Pevandr
13 мая в 23:22
Толку от твоей беготни было мало.
ДСА
ДСА
13 мая в 20:38
Утром деньги - вечером морально-волевые
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
13 мая в 20:14
Главный его подвиг - в матче с Уэльсом!
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 19:37
не помню я за тобой таких подвигов))
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