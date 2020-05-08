Евсеев: «Бокал-другой пива сплачивает команду»

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что в клубе существует традиция пить пиво во время клубных сборов.
Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьёзном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций „Уфы“. Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьёзных нагрузок.
Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в неё кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить её. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно!
Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в лёгкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола.
Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьёзном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций @ufafc Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьёзных нагрузок. Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в неё кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить ее. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно! Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в легкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола. #фкуфа #футбол #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
Ранее Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году.