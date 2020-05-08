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Евсеев: «Бокал-другой пива сплачивает команду»

сегодня, 20:43

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что в клубе существует традиция пить пиво во время клубных сборов.

Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьёзном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций „Уфы“. Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьёзных нагрузок.

Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в неё кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить её. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно!

Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в лёгкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьёзном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций @ufafc Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьёзных нагрузок. Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в неё кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить ее. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно! Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в легкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола. #фкуфа #футбол #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году.

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 21:37
губит людей не пиво губит людей вода
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:29
Пивка для рывка, водочки для обводочки.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 21:25
Судя по фото, Евсеев до того досплачивался, что уже весь опухший
Lu4nik
Lu4nik ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 21:12
поддерживаю такие методы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
Пивасик ещё никому не помешал...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:04
Хоть один разумный человек попался.
drug01
drug01
сегодня в 21:02
Новая тактика....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:58
А после литра - все братья и уважают друг друга до невозможности!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:47
новые методы уфы)))
beefs
beefs
сегодня в 20:44
это что то новое
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