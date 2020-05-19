Агент Агуэро: «Серхио останется в „Сити“, информация о „Наполи“ ложная»

Эрнан Регера, руководитель агентства, которое ответственно за карьеру форварда «Манчестер Сити» , опроверг информацию о том, что Серхио хочет покинуть клуб.

Серхио останется в «Сити». Хотелось бы опровергнуть информацию о том, что между нападающим и клубом есть какие-либо проблемы. Это всего лишь слухи.

Информация, согласно которой «Наполи» собирается сделать предложение или уже сделал его, заведомо ложная. С их стороны никаких предложений не поступало. Не было никаких упоминаний об Агуэро и «Наполи».