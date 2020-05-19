Клуб МЛС отказался от трансфера Бэйла

По данным The Athletic, неназванный клуб МЛС отказался от трансфера вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Напомним, что недавно один из клубов МЛС был близок к трансферу валлийского футболиста. Однако представители клуба не смогли договориться с агентами игрока по возможному переходу.
Ранее на Бэйла также претендовал «Ньюкасл».
он мог осчастливить Зидана, мог прославить в веках своё славное неназванное имя ...
а теперь у Гарета в трудовой книжке не появится гордая запись : "Неназванный клуб МЛС " ...
он мог осчастливить Зидана, мог прославить в веках своё славное неназванное имя ...
а теперь у Гарета в трудовой книжке не появится гордая запись : "Неназванный клуб МЛС " ...