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Клуб МЛС отказался от трансфера Бэйла

сегодня, 11:05

По данным The Athletic, неназванный клуб МЛС отказался от трансфера вингера «Реала» Гарета Бэйла

Напомним, что недавно один из клубов МЛС был близок к трансферу валлийского футболиста. Однако представители клуба не смогли договориться с агентами игрока по возможному переходу.

Ранее на Бэйла также претендовал «Ньюкасл»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:15
неназванный клуб МЛС совершил ошибку !
он мог осчастливить Зидана, мог прославить в веках своё славное неназванное имя ...
а теперь у Гарета в трудовой книжке не появится гордая запись : "Неназванный клуб МЛС " ...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:10
Отказались предоставить бесплатную поляну для занятий гольфом.
Bagula
Bagula
сегодня в 12:05
Навеки связаны.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:43
Реалу и дальше зряплатку платить...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
это они зря)) нужно брать непременно))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:25
Запросы у тунеядца видно запредельные.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:13
Не сошлись похоже по деньгам....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:10
Даже для них он оказался дорог.
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