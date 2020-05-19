Клуб МЛС отказался от трансфера Бэйла

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сегодня, 11:05

По данным The Athletic, неназванный клуб МЛС отказался от трансфера вингера «Реала» .

Напомним, что недавно один из клубов МЛС был близок к трансферу валлийского футболиста. Однако представители клуба не смогли договориться с агентами игрока по возможному переходу.

Ранее на Бэйла также претендовал «Ньюкасл».