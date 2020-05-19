Муссо: «Очень приятно слышать об интересе „Интера“»

Голкипер «Удинезе» прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Интер».

Миланский клуб рассматривает аргентинца в качестве потенциальной замены .

За последние годы трансферный рынок для вратарей изменился. Цены, которые платят за игроков этой роли, выросли.

Я оставался сосредоточенным каждый день, достигая хороших результатов. Мне очень приятно слышать об интересе «Интера». Это мотивирует меня, независимо от того, как все закончится.

Я очень привязан к «Удинезе», но «Интер» — это клуб с огромной историей в мировом футболе. Мне интересно играть против этого клуба.