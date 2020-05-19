Муссо: «Очень приятно слышать об интересе „Интера“»

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Интер».
Миланский клуб рассматривает аргентинца в качестве потенциальной замены Самиру Хандановичу.
За последние годы трансферный рынок для вратарей изменился. Цены, которые платят за игроков этой роли, выросли.
Я оставался сосредоточенным каждый день, достигая хороших результатов. Мне очень приятно слышать об интересе «Интера». Это мотивирует меня, независимо от того, как все закончится.
Я очень привязан к «Удинезе», но «Интер» — это клуб с огромной историей в мировом футболе. Мне интересно играть против этого клуба.
Как сообщается, потенциальная сумма трансфера Муссо в «Интер» может составить около 20 млн евро.