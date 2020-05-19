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Муссо: «Очень приятно слышать об интересе „Интера“»

вчера, 17:27

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Интер».

Миланский клуб рассматривает аргентинца в качестве потенциальной замены Самиру Хандановичу.

За последние годы трансферный рынок для вратарей изменился. Цены, которые платят за игроков этой роли, выросли.

Я оставался сосредоточенным каждый день, достигая хороших результатов. Мне очень приятно слышать об интересе «Интера». Это мотивирует меня, независимо от того, как все закончится.

Я очень привязан к «Удинезе», но «Интер» — это клуб с огромной историей в мировом футболе. Мне интересно играть против этого клуба.

Как сообщается, потенциальная сумма трансфера Муссо в «Интер» может составить около 20 млн евро.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:58
Солидная сумма.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 17:40
Ещё приятнее осознавать, что дальше интерЕСА интер не зайдёт, аха-ха)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:34
У Самира контракт ещё на два года, так что Муссо придется набраться терпения или остаться в Удине в аренде.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:29
Приятнее будет когда зачислят.
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