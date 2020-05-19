Хорошая жизнь Роберто Карлоса. О «Реале», Мадриде и любви

Роберто Карлос в своем посте на The Players' Tribune вспомнил первые впечатления после перехода в «Реал», а также рассказал о первой большой победе с «Королевским клубом».

Все помнят, как «Мадрид» ждал «Десиму» — десятую победу в Лиге чемпионов, которая была одержана в 2014 году через 12 лет после девятой победы. Но был в истории «Реала» и более длительный промежуток без Кубка чемпионов — 32 года. Столько прошло между 1966-м и 1998-м, когда Юпп Хайнкес и его интернациональная банда прервали бестрофейную серию «Королевского клуба» в Лиге чемпионов и выиграли «ушастого», обыграв в финальном матче звездный «Ювентус» с Дешамом, Давидсом, Зиданом, Индзаги и Дель Пьеро.

О том счастливом мгновении и своей хорошей жизни в Мадриде расскажет сам Роберто Карлос, чемпион мира, победитель трех розыгрышей Лиги чемпионов в составе «Реала» и обладатель пушечного удара, ставшего одним из символов футбольной эпохи. Слово титулованному бразильцу, который ко всему прочему оказался интересным рассказчиком:

В моем доме есть фотография. На снимке запечатлен особенный день, который я никогда не забуду.

Фото было сделано летом 1996 года, когда я только перешел из «Интера» в «Реал». На тот момент мне было 23 года, и прежде я никогда не был в Мадриде. Угадайте, куда я первым делом поехал из аэропорта? Это не то место, где мне предстояло жить, и не «Сантьяго Бернабеу». Нет. Я отправился на Площадь Сибелес с несколькими журналистами.

До этого я видел только фотографии Сибелес, но знал, что это особое место. В центре величественной площади располагается фонтан с мраморной статуей богини Кибелы, рядом возвышаются колоссальные здания Банка Испании и Дворца Сибелес. Отсюда можно быстро добраться в центр города, в парк Ретиро, в музей Прадо или на Аллею Кастельяна, где вас встретит «Бернабеу». Площадь Сибелес — один из символов Мадрида.

Но для любителей футбола Сибелес — культовое место вдвойне, потому что именно сюда «Реал» и сборная Испании приходят, чтобы отпраздновать свои титулы. Таким образом, поездка на Сибелес прямо из аэропорта стала чем-то вроде посещения сразу после посадки в Рио-де-Жанейро статуи Христа-Искупителя. Я был очень взволнован в тот момент, тогда-то фотограф из газеты меня и сфотографировал.

Когда я беру в руки этот снимок, то вспоминаю, с чего началось мое безумное путешествие с «Реалом». Я и сейчас могу это сделать, ведь мой дом по-прежнему находится в Мадриде, а я и сейчас являюсь частью «Реала», где работаю директором по ведомственным связям. За последнее время я много времени провел дома, иногда буквально лез на стену из-за этого, но понимал, что это необходимо.

Когда я все-таки выходил на улицу за продуктами, то едва узнавал свой город. В любой обычный день в Мадриде вы увидите пожилых людей, которые гуляют на солнце, бегающих детей, семьи, парочки и молодежь за столиками возле баров и ресторанов. Все, чего только можно пожелать для хорошей жизни, найдется в Мадриде: солнце, спорт, музеи, ночная жизнь, вкусная еда… И люди здесь наслаждаются всем этим. Они знают, что такое хорошая жизнь.

Но теперь всего этого нет. Улицы опустели. Стало тихо. Исчезли улыбки. Даже солнце, кажется, теперь светит по-другому. Я никогда не видел Мадрид таким.

Лично меня не затронул вирус. Слава Богу, моя семья и я здоровы. Но мне грустно из-за умерших людей. Некоторых из них я знал лично. Вы наверняка читали новости и в курсе, что вирус унес жизнь Лоренсо Санса, бывшего президента «Реала». Именно этот человек привел меня в клуб всей моей жизни. Ему было 76 лет, и когда я услышал, что он заразился, я молился, чтобы он выздоровел…

Сейчас я уже снова могу улыбаться, когда просто вспоминаю о Лоренсо. Он был президентом «Реала», но в первую очередь он был фанатом. Он жил «Мадридом», был вовлечен во все дела в команде, постоянно бывал у нас в раздевалке. Он был с нами, когда мы проигрывали, а когда побеждали, Лоренсо первым обнимал нас. Мы любили и уважали его за все, что он сделал для клуба, за его искренность, оптимизм и прямоту. Не покривлю душой, если скажу, что для нас он был как отец.

Сам я общался с ним каждый день, он всегда давал мне советы, при этом я никогда не мог назвать его Лоренсо, для меня он был только Президент или Прези. Когда я присоединился к команде, время как будто полетело, но я хорошо помню свой дебют против «Депортиво», когда забил гол, а также первые впечатления от игры на «Сантьяго Бернабеу» при 80 тысячах зрителей. Помню, как мурашки бежали по спине, а я спрашивал себя: «Что я тут делаю? Что будет, если я сейчас ошибусь?»

Ох, это было ужасно! И это был один из лучших дней в моей жизни. Вскоре я научился справляться с давлением, которое является твоим обязательным спутником, если ты играешь за «Реал». Но все равно иногда случались моменты, которые потрясали само наше существо изнутри, заставляли нервничать даже самых стойких. Спустя почти два года после моего приезда в Мадрид мы вышли в финал Лиги чемпионов и готовились сыграть против «Ювентуса».

Как все знают, «Реал» — самый титулованный клуб в Кубке чемпионов, но перед финалом 1997/98 мы не выигрывали трофей 32 года, в то время как «Ювентус» вышел в финал третий раз подряд. Да и в Ла Лиге дела у нас шли не лучшим образом. Короче говоря, это не мы были фаворитами.

В ночь перед матчем никто из нас не смог уснуть. Обычно мы ложились в 22:00, но тогда сидели в вестибюле гостиницы до четырех утра и рассказывали друг другу истории, лишь бы не идти в номер. Лишь бы не оставаться в одиночестве. Мы не боялись «Ювентус», хотя и очень уважали его. Это были просто нервы из-за приближения небывалого по своим масштабам события. Мы очень хотели, чтобы игра скорее началась.

Мы классно провели тот финал. У «Юве» было много шансов, но победа осталась за нами — 1:0. Мы выиграли не потому, что были сильнее. Мы больше хотели победить. Мотивация оказалась сильнее мастерства, как нередко бывает в футболе.

Прилетев в Мадрид, мы отправились на Площадь Сибелес. Улицы были заполнены сотнями тысяч людей в белоснежных футболках и шарфах, все пели и праздновали. Никогда не забуду ту ночь. Если бы мне пришлось выбирать любимый момент в моей футбольной карьере — а в ней было много прекрасных матчей и побед, то ночь после первого триумфа в Лиге чемпионов заняла бы первую строчку.

Чем больше вы играете за «Мадрид», тем лучше осознаете, что этот клуб значит для людей — не только в городе, но и по всей Испании, по всему миру. Где бы мы ни играли, мы видели наших фанатов, а уж «Бернабеу» был всегда полон и гнал нас вперед. Переходя в «Реал», я знал, что буду окружен всем этим. И верил, что у меня будет шанс поучаствовать в написании истории великого клуба.

Это всегда было невероятно, «Реал» не уставал удивлять даже нас, находящихся внутри клуба. Я помню, как уже в эру «Галактикос» голова шла кругом: сидишь в раздевалке, оглядываешься и видишь обладателя «Золотого мяча», игрока года в Испании, лучшего бомбардира Ла Лиги, лучшего в мире вратаря… Быть частью этого — невероятное чувство. Я сидел там и пытался уложить в своей голове то, откуда я пришел, и где нахожусь сейчас. Жизнь — лучший сценарист.

Мы еще два раза выиграли Лигу чемпионов, в 2000-м и 2002-м, но мне почему-то сложно вспомнить все детали тех побед. Во многом это связано с тем, что, играя за «Мадрид», у вас нет возможности подолгу переживать триумфы и возвращать их в памяти, вы должны постоянно оставаться в настоящем, чтобы сохранять мотивацию и выдерживать дикий темп этого круговорота: тренировки, заголовки газет, аплодисменты домашних трибун и гул в гостевых матчах, выезды, отели, победы и поражения…

Наверное, я осознал, чего достиг, только в тот день, когда перестал играть за «Реал». Свою последнюю игру за «Мадрид» я провел 17 июня 2007 года, мы встречались с «Мальоркой» на «Бернабеу» в последний день сезона, перед которым чемпион еще не был определен, а у нас с «Барсой» было поровну очков. Победа гарантировала нам титул из-за преимущества по личным встречам, но любая осечка оставляла шансы «Барселоне», параллельно игравшей с «Настиком».

Игра складывалась нелегко для нас: мы пропустили в дебюте матча, а потом только после экватора второго тайма сумели переломить ситуацию и выиграли 3:1. Это была невероятная победа, я ушел из «Реала» чемпионом. Но лучше всего я запомнил, как люди прощались со мной. В тот день еще проводил последний матч за «Реал» Дэвид Бекхэм. С того момента, как мы вышли из отеля, болельщики окружили нас такой любовью… Все желали нам добра, здоровья, посылали объятия и поцелуи. Каждый из них считал своим долгом сказать что-то вроде «Удачи», «Мы тебя любим» или «Возвращайся скорее».

Тогда я и понял, что сделал для клуба. Тогда осознал, как сильно люди меня любят.