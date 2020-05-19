ГлавнаяНовости

Тотти: «Моя семья хотела, чтобы я выбрал „Лацио“»

вчера, 16:16

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что он был близок к уходу из клуба в 2003 году, а его семья изначально хотела, чтобы он присоединился к «Лацио».

Моя мать была фанаткой «Лацио» из-за моей бабушки. Я играл в «Лодиджиани», и мой брат Риккардо позвонил мне и моим родителям, чтобы поговорить о моих двух вариантах. Я не сомневался, что мой отец и брат поддерживали «Рому».

Я выбрал «Рому», но моя семья предпочла бы увидеть меня тогда в «Лацио», потому что этот клуб был готов сразу заплатить мне. К счастью, я сделал правильный выбор.

Помню, как-то раз был случай в 2003 году. До истечения моего контракта оставался один год. И у меня были некоторые проблемы с президентом по определенным причинам, не по моим личным.

«Реал» предложил мне перейти к ним за огромную сумму. В целом что-то вроде €20 млн или €25 млн в год, а еще много денег для «Ромы». Я был на 80% уверен, что уйду, так как не переживал свой лучший момент с «Ромой». Они предложили мне много, всё что угодно. Были готовы продать Фигу «Интеру». 

В конце концов [президент Франко] Сенси поговорил со мной, мы все прояснили... и я остался. Это был выбор от души. Я чувствовал, что делаю что-то отличное от того, что обычно делают другие, которые в подобных ситуациях не отвергают такие предложения.

Также недавно Тотти назвал игрока, от которого ему больше всего доставалось. 

Все новости
Роуз: «Я могу подвергнуть риску свое здоровье ради развлечения людей»
Сегодня, 00:32 Комментарии1
Подольски: «Для „Арсенала“ уход Обамеянга станет потерей, но это бизнес»
Вчера, 20:41 Комментарии4
Куртуа: «Мы находимся в хорошей форме»
Вчера, 19:29 Комментарии5
Муссо: «Очень приятно слышать об интересе „Интера“»
Вчера, 17:27 Комментарии4
Чеферин: «3 августа — условная дата окончания национальных первенств»
Вчера, 15:39 Комментарии6
Хорошая жизнь Роберто Карлоса. О «Реале», Мадриде и любви
Вчера, 15:25Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:11
интересно получилось)))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 19:04
Сразу видно, что мальчиш-плохиш, аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 19:01
Стал легендой,а дель пьеро сбежал из чувентуса
Abris
Abris
вчера в 17:16
Семья не прогадала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:16
Получилось иначе!
ДСА
ДСА
вчера в 17:10
Хорошо что не ушел, стал легендой.
Mangur
Mangur
вчера в 16:22
Правы они были
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100