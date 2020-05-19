Тотти: «Моя семья хотела, чтобы я выбрал „Лацио“»

Легенда «Ромы» рассказал, что он был близок к уходу из клуба в 2003 году, а его семья изначально хотела, чтобы он присоединился к «Лацио».

Моя мать была фанаткой «Лацио» из-за моей бабушки. Я играл в «Лодиджиани», и мой брат Риккардо позвонил мне и моим родителям, чтобы поговорить о моих двух вариантах. Я не сомневался, что мой отец и брат поддерживали «Рому».

Я выбрал «Рому», но моя семья предпочла бы увидеть меня тогда в «Лацио», потому что этот клуб был готов сразу заплатить мне. К счастью, я сделал правильный выбор.

Помню, как-то раз был случай в 2003 году. До истечения моего контракта оставался один год. И у меня были некоторые проблемы с президентом по определенным причинам, не по моим личным.

«Реал» предложил мне перейти к ним за огромную сумму. В целом что-то вроде €20 млн или €25 млн в год, а еще много денег для «Ромы». Я был на 80% уверен, что уйду, так как не переживал свой лучший момент с «Ромой». Они предложили мне много, всё что угодно. Были готовы продать Фигу «Интеру».

В конце концов [президент Франко] Сенси поговорил со мной, мы все прояснили... и я остался. Это был выбор от души. Я чувствовал, что делаю что-то отличное от того, что обычно делают другие, которые в подобных ситуациях не отвергают такие предложения.