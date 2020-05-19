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Чеферин: «3 августа — условная дата окончания национальных первенств»

сегодня, 15:39

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что 3 августа пока является лишь предварительной датой завершения национальных чемпионатов, а не окончательной.

Даты 20 июля (для национальных ассоциаций с 16 по 55 место в рейтинге УЕФА) и 3 августа (с 1 по 15 место) были упомянуты в презентациях, которые были сделаны на встречах с секретарями и президентами 55 ассоциаций УЕФА 21 апреля, а также на встречах и совещаниях рабочих групп УЕФА.

Во время этих встреч мы всегда упоминали, что эти даты являются лишь предварительными и неофициальными.

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Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 16:12
Странная дата.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:09
Не факт что вообще завершат сезон .
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:41
вилами на воде))))))))))))))))))))
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