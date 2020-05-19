Чеферин: «3 августа — условная дата окончания национальных первенств»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что 3 августа пока является лишь предварительной датой завершения национальных чемпионатов, а не окончательной.

Даты 20 июля (для национальных ассоциаций с 16 по 55 место в рейтинге УЕФА ) и 3 августа (с 1 по 15 место) были упомянуты в презентациях, которые были сделаны на встречах с секретарями и президентами 55 ассоциаций УЕФА 21 апреля, а также на встречах и совещаниях рабочих групп УЕФА .

Во время этих встреч мы всегда упоминали, что эти даты являются лишь предварительными и неофициальными.