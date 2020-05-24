Дорасо: «Кавани отлично бы сыгрался с Лукаку в „Интере“»

Бывший полузащитник ПСЖ Викаш Дорасо порассуждал о возможном переходе форварда парижан Эдинсона Кавани в «Интер».
Кавани не изменился за эти годы, все его качества остаются прежними. Он нападающий с настоящим голевым чутьем, сильный физически.
После прихода в ПСЖ Златана Ибрагимовича он пожертвовал собой для команды и играл на фланге слева, несмотря на то, что был лучшим бомбардиром Лиги 1. После Златана он вернул себе роль центрального нападающего и забил гораздо больше голов, но затем Неймар и Мбаппе заставили его снова отойти.
Кавани не так остр, как был, но он все еще может положить мяч в сетку и продолжает помогать в обороне. Я думаю, что Мауро Икарди больше синхронизирован с Мбаппе и Неймаром. Я вижу, что Кавани гораздо более совместим с Лукаку, чем с любым из игроков ПСЖ, поскольку он может усилить физически мощную игру бельгийца, создавая пространство и растягивая защитников.
Я уверен, что Антонио Конте будет знать, как получить лучшее от Кавани.