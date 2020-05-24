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Дорасо: «Кавани отлично бы сыгрался с Лукаку в „Интере“»

сегодня, 13:41

Бывший полузащитник ПСЖ Викаш Дорасо порассуждал о возможном переходе форварда парижан Эдинсона Кавани в «Интер».

Кавани не изменился за эти годы, все его качества остаются прежними. Он нападающий с настоящим голевым чутьем, сильный физически.

После прихода в ПСЖ Златана Ибрагимовича он пожертвовал собой для команды и играл на фланге слева, несмотря на то, что был лучшим бомбардиром Лиги 1. После Златана он вернул себе роль центрального нападающего и забил гораздо больше голов, но затем Неймар и Мбаппе заставили его снова отойти.

Кавани не так остр, как был, но он все еще может положить мяч в сетку и продолжает помогать в обороне. Я думаю, что Мауро Икарди больше синхронизирован с Мбаппе и Неймаром. Я вижу, что Кавани гораздо более совместим с Лукаку, чем с любым из игроков ПСЖ, поскольку он может усилить физически мощную игру бельгийца, создавая пространство и растягивая защитников.

Я уверен, что Антонио Конте будет знать, как получить лучшее от Кавани.

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G12ridul
G12ridul
сегодня в 14:05
Кто его знает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:43
Максимально возможное взаимодействие Кавани и Лукаку на поле это отбивание пятюни при замене одного на другого.
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