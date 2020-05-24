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Муса: «Я бы не ушёл из ЦСКА, если бы знал, что Марез не покинет „Лестер“»

сегодня, 13:29

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Аль-Наср Эр-Рияд», поделился воспоминаниями о переход в «Лестер» в 2016 году.

Перед тем, как я перешел в «Лестер», мне сказали, что Марез уйдет из клуба, но он остался. Если бы я знал, что Марез не уйдет, я бы не переходил в «Лестер» и остался в ЦСКА.

Когда я пришел в команду, в ней было много вингеров, но я все равно играл. Раньери ставил меня за Джейми Варди. Иногда я играл на флангах.

Но после того, как Клаудио уволили и назначили Крэйга Шекспира, я перестал понимать, что происходит, потому что перестал получать время на поле.

Также недавно Муса отреагировал на сообщения в Сети, что он болен коронавирусом. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Судья Иванов (раскрыть)
сегодня в 15:44, ред.
Если бы не ушел из ЦСКА прославился бы в матче с Реалом!))
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 15:18
Если бы не ушел из ЦСКА, опозорился бы с Лудогорцем.
Eddja
Eddja
сегодня в 14:03
Радуйся, что воремя оттуда смылся.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:00
всё это к лучшему)))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 13:47
Ахмед, блин, ностальгия))))
Нет щас у ЦСКА игроков такого класса
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:44
Уже так сложилось.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:31
Уж слишком высока была конкуренция.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:30
Пропал бегунок после коней. Гыгыгы
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