Муса: «Я бы не ушёл из ЦСКА, если бы знал, что Марез не покинет „Лестер“»

Бывший нападающий ЦСКА , ныне выступающий за «Аль-Наср Эр-Рияд», поделился воспоминаниями о переход в «Лестер» в 2016 году.

Перед тем, как я перешел в «Лестер», мне сказали, что Марез уйдет из клуба, но он остался. Если бы я знал, что Марез не уйдет, я бы не переходил в «Лестер» и остался в ЦСКА .

Когда я пришел в команду, в ней было много вингеров, но я все равно играл. Раньери ставил меня за Джейми Варди. Иногда я играл на флангах.

Но после того, как Клаудио уволили и назначили Крэйга Шекспира, я перестал понимать, что происходит, потому что перестал получать время на поле.