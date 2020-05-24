Муса: «Я бы не ушёл из ЦСКА, если бы знал, что Марез не покинет „Лестер“»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Аль-Наср Эр-Рияд», поделился воспоминаниями о переход в «Лестер» в 2016 году.
Перед тем, как я перешел в «Лестер», мне сказали, что Марез уйдет из клуба, но он остался. Если бы я знал, что Марез не уйдет, я бы не переходил в «Лестер» и остался в ЦСКА.
Когда я пришел в команду, в ней было много вингеров, но я все равно играл. Раньери ставил меня за Джейми Варди. Иногда я играл на флангах.
Но после того, как Клаудио уволили и назначили Крэйга Шекспира, я перестал понимать, что происходит, потому что перестал получать время на поле.
Также недавно Муса отреагировал на сообщения в Сети, что он болен коронавирусом.
Нет щас у ЦСКА игроков такого класса
Нет щас у ЦСКА игроков такого класса