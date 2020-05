Бывший голкипер «Реала» признался, что хотел бы однажды вернуться в мадридский клуб.

Икер вспомнил свой последний матч за «Реал», в котором сливочные обыграли «Хетафе» со счетом 7:3 на «Сантьяго Бернабеу» 23 мая 2015 года.

«Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!» – написал Касильяс в твиттере.

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux