Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2019/2020

Дзамбротта: «Доннарумма и Романьоли могут стать опорами „Милана“»

10 июня 2020, 13:03

Бывший защитник «Милана» Джанлука Дзамбротта высказался о ключевых игроках команды. В общении с Tuttosport он отметил, что такими исполнителями для «Милана» являются вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Алессио Романьоли. По словам Дзамбротты, в будущем эти игроки могут стать опорой для клуба.

Безусловно, «Милану» понадобятся опоры, на которых всё будет держаться. Это могут быть Доннарумма и Романьоли. Потом мы должны понять, что произойдет в полузащите и нападении команды.

Отметим, что в последнее время слухи связывали Доннарумму с возможным уходом из «Милана». Вместе с тем недавно стало известно, что голкипер хочет остаться в клубе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«МЮ может выиграть 6 матчей подряд». Гвардиола поддержал тен Хага
Вчера, 16:33
Рианчо назвал лучшего игрока «Спартака» за время своей работы в клубе
Вчера, 10:49
Тайсон Фьюри: «Криштиану Роналду — величайший футболист в истории»
28 октября
Агуэро: «Надеюсь, Месси и Суарес ещё сыграют в одной команде»
28 октября
Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»
27 октября
Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали
20 октября
Все комментарии
ДСА
ДСА
10 июня 2020 в 13:36
Дорогие у Милана опоры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 