Дзамбротта: «Доннарумма и Романьоли могут стать опорами „Милана“»

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10 июня 2020, 13:03

Бывший защитник «Милана» высказался о ключевых игроках команды. В общении с Tuttosport он отметил, что такими исполнителями для «Милана» являются вратарь и защитник . По словам Дзамбротты, в будущем эти игроки могут стать опорой для клуба.

Безусловно, «Милану» понадобятся опоры, на которых всё будет держаться. Это могут быть Доннарумма и Романьоли. Потом мы должны понять, что произойдет в полузащите и нападении команды.

Отметим, что в последнее время слухи связывали Доннарумму с возможным уходом из «Милана». Вместе с тем недавно стало известно, что голкипер хочет остаться в клубе.