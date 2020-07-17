«Краснодар» ведёт переговоры по аргентинскому нападающему

«Краснодар» может подписать нападающего «Тальерес Кордоба» Науэля Бустоса.
Как утверждает источник, «быки» уже ведут переговоры о трансфере 22-летнего аргентинца.
Отмечается, что президент «Тальереса» рассчитывает выручить с продажи Бустоса не менее 10 млн евро, так как опция выкупа игрока составляет 18 млн. Сообщалось, что первое предложение «Краснодара» составит 7 млн.
Помимо российского клуба, в услугах Бустоса заинтересованы «Порту», «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико Минейро».
Ранее агент другого аргентинского нападающего Адольфо Гаича сообщил, что его клиент подписал контракт с ЦСКА.