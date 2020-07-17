ГлавнаяНовости

«Краснодар» ведёт переговоры по аргентинскому нападающему

17 июля 2020, 01:20

«Краснодар» может подписать нападающего «Тальерес Кордоба» Науэля Бустоса.

Как утверждает источник, «быки» уже ведут переговоры о трансфере 22-летнего аргентинца.

Отмечается, что президент «Тальереса» рассчитывает выручить с продажи Бустоса не менее 10 млн евро, так как опция выкупа игрока составляет 18 млн. Сообщалось, что первое предложение «Краснодара» составит 7 млн.

Помимо российского клуба, в услугах Бустоса заинтересованы «Порту», «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико Минейро».

Ранее агент другого аргентинского нападающего Адольфо Гаича сообщил, что его клиент подписал контракт с ЦСКА.

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии15
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Yurza (раскрыть)
17 июля в 08:46
ничего хорошего от этого не будет из примера Зенита можно смело утверждать аргентиносы у нас не приживаются
ДСА
ДСА
17 июля в 05:50
Поторговаться еще придется.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 июля в 04:28
Неплохой выбор.
Yurza
Yurza
17 июля в 01:26
Аргентина нарасхват пошла в РПЛ.
blasgovest
blasgovest
17 июля в 01:23
Удачи краснодару в этом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100