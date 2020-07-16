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Худяков: «Будем искать хороших игроков не в аренду, а на контракт»

16 июля 2020, 19:16

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о трансферных планах клуба.

Изменения в составе будут, но процентов 70 игроков у нас уже переподписаны, мы обычно зимой еще переподписываем тех, на кого рассчитываем, чтобы в межсезонье усиливаться точечно. Думаю, новых футболистов будет буквально шесть-семь человек. Приоритет у нас — центральные защитники, потому что Игорь Юрганов, Алексей Грицаенко и Александр Филин были арендованы, они вернутся в свои клубы. Будем искать хороших игроков не в аренду, а на контракт.

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ДСА
ДСА
16 июля в 19:42
Может повезет ...
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 19:25
Худяков осмелел.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 19:16
Сложно с ним не согласиться
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