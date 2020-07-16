«Ростов» и «Локомотив» интересуются игроком «Ланса»

Защитник французского клуба «Ланс» Александр Радованович может продолжить карьеру в РПЛ.
26-летний футболист попал в сферу интересов «Локомотива» и «Ростова». В настоящее время российские клубы собирают данные о сербском футболисте. Уточняется, что особое внимание игроку уделяет его соотечественник — тренер «Локомотива» Марко Николич.
«Ланс» не хочет расставаться с игроком, однако клуб может рассмотреть варианты продажи, если сумма трансфера превысит 1 млн евро.
Напомним, что недавно «Локомотив» претендовал на полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Судя по поведению Карпина, он скоро уйдет.
Судя по поведению Карпина, он скоро уйдет.