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«Ростов» и «Локомотив» интересуются игроком «Ланса»

16 июля 2020, 10:55

Защитник французского клуба «Ланс» Александр Радованович может продолжить карьеру в РПЛ.

26-летний футболист попал в сферу интересов «Локомотива» и «Ростова». В настоящее время российские клубы собирают данные о сербском футболисте. Уточняется, что особое внимание игроку уделяет его соотечественник — тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Ланс» не хочет расставаться с игроком, однако клуб может рассмотреть варианты продажи, если сумма трансфера превысит 1 млн евро.

Напомним, что недавно «Локомотив» претендовал на полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 13:27
"Ростову" нужен тренер...
Судя по поведению Карпина, он скоро уйдет.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 11:20
Немец тащит немцев, серб сербов, хорошо хоть Бердыев туркменов не тянул.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 11:01
Плра, скоро окно...
xhsq75tkbv2g
xhsq75tkbv2g
16 июля в 10:59
Лучше уж в Ростов
mihaluch
mihaluch
16 июля в 10:59
Локомотив только претендует
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