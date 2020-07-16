«Ростов» и «Локомотив» интересуются игроком «Ланса»

1594886132

16 июля 2020, 10:55

Защитник французского клуба «Ланс» может продолжить карьеру в РПЛ .

26-летний футболист попал в сферу интересов «Локомотива» и «Ростова». В настоящее время российские клубы собирают данные о сербском футболисте. Уточняется, что особое внимание игроку уделяет его соотечественник — тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Ланс» не хочет расставаться с игроком, однако клуб может рассмотреть варианты продажи, если сумма трансфера превысит 1 млн евро.

Напомним, что недавно «Локомотив» претендовал на полузащитника «Уфы» Остона Урунова.