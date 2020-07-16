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«Локомотив» и «Милан» обсудили трансферы Ал. Миранчука и Лаксальта

16 июля 2020, 11:43

Сообщается, что «Локомотив» провел первый раунд переговоров с «Миланом» по поводу приобретения полузащитника Диего Лаксальта.

Стороны обсудили возможный трансфер 15 июля. Миланцы готовы продать уругвайского футболиста за 10 миллионов евро.

Также отмечается, что «Локомотив» хочет включить в сделку хавбека своей команды Алексея Миранчука. Итальянцы же намерены оформить оба трансфера отдельно.

Стороны вернутся к переговорам через 10 дней, когда станет известно итоговое место «Милана» в таблице Серии А.

Ранее «Локомотив» назвал сумму, за которую готов расстаться с Алексеем Миранчуком. 

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Kuvkil
Kuvkil
16 июля в 18:09
Кикнадзе успеет может уйти быстрее Миранчука
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 15:52
Поскольку ты, как всегда не в теме, то поясню тебе. Контракт -это документ , где финансовые вопросы не более 25% содержания. Там маса факторов и обстоятельств, касающихся и медицины и рекламных моментов и отношения с прессой и поведения и режима и т.д. и т.п. Поэтому одной сделкой можно совершать обмен жигулей на рено логан, например с какой то доплатой. А решать вопрос трансферов футболистов одной сделкой можно на уровне не выше Сызрани и Тосно , например.
нечитайло
нечитайло
16 июля в 15:10
Поглядим
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
16 июля в 14:43
Я вот не понимаю,зачем Миранчуку нынешний Милан???Он ничем не сильнее Локо.Играя в Локо,ты играешь в ЛЧ,играя в Милане не факт,что вообще в еврокубки попадешь.Кто будет тренером не известно...Переходить так в тот же Лацио,Таланту или даже Сассуоло,ну это из Серии А если
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ КЭТиК (раскрыть)
16 июля в 14:39
С чего Вы так решили???И так то в сделке участвует две стороны...
shlifen
shlifen ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 13:42
Видимо таже история что и при обмене Пьянича на Артура - игры с fair play. Если купят Миранчука скажем за 15-20 + Лаксальта то это по правилам минус 15-20. А вот если продадут за 10, а купят за 25-30, то по бумагам проведут якобы в финансовом балансе баш-на-баш, а разницу заплатят потом. Плюс если продать Лаксальта, то от Миранчука потом и отказаться можно =)
Короче хитрые мутки чтобы все "выглядели честными".
рже
рже
16 июля в 13:30
Трансфер называется*шило на мыло*,что доЯ одних то и для других
Bikcon
Bikcon
16 июля в 13:18
Опять сказки про трансфер Миранчука в Италию.
particular
particular
16 июля в 12:43
Пора уже Миранчука, хоть куда-то пристроить, пока парня не замордовали этими многоходовками, схемами и хапужничеством...
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 12:34
Болото,болота,болотом проходит пехота...
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 12:26
Своего миланцы продадут задорого, а Миранчука купят за дешево.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 12:21
Вот мне интересно, какая разница, одной сделкой они обменяются игроками или двумя? Кто-то что-то мутит?
И еще. Раньше Локо хотел за Миранчука около 30-ки. Теперь хотят разменять россиянина на лега подешевле и считают это усилением. Явно неравноценно это...
112910415
112910415
16 июля в 12:10
а это вправду зачем-то нужно ?
Брулин
Брулин
16 июля в 12:04
В атаке у Милана все укомплектовано. Не понимаю,что у тебя Миранчук делает в основе. Будет игроком ротации
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 11:57
Диего может стать серьёзной фигурой для Локо.
Аpбитр
Аpбитр ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля в 11:55, ред.
3) Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 7 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!

Да и не совсем понятно по данной теме, что "Удачи".
Вопрос закрыт.
cska1948
cska1948
16 июля в 11:55
Если Локо Миранчука оценивает в два раза дороже, чем стоит этот Лаксальт, то это больше похоже не на усиление, а на ослабление Локо.
Columb
Columb
16 июля в 11:51, ред.
Милан не хочет плaтить за Миранчука 10 мииллионов, он нужен им для подачи мячей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 11:45
Бартер нынче в тренде...
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