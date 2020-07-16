«Локомотив» и «Милан» обсудили трансферы Ал. Миранчука и Лаксальта

Сообщается, что «Локомотив» провел первый раунд переговоров с «Миланом» по поводу приобретения полузащитника Диего Лаксальта.
Стороны обсудили возможный трансфер 15 июля. Миланцы готовы продать уругвайского футболиста за 10 миллионов евро.
Также отмечается, что «Локомотив» хочет включить в сделку хавбека своей команды Алексея Миранчука. Итальянцы же намерены оформить оба трансфера отдельно.
Стороны вернутся к переговорам через 10 дней, когда станет известно итоговое место «Милана» в таблице Серии А.
Ранее «Локомотив» назвал сумму, за которую готов расстаться с Алексеем Миранчуком.
И еще. Раньше Локо хотел за Миранчука около 30-ки. Теперь хотят разменять россиянина на лега подешевле и считают это усилением. Явно неравноценно это...
И еще. Раньше Локо хотел за Миранчука около 30-ки. Теперь хотят разменять россиянина на лега подешевле и считают это усилением. Явно неравноценно это...