«Локомотив» и «Милан» обсудили трансферы Ал. Миранчука и Лаксальта

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16 июля 2020, 11:43

Сообщается, что «Локомотив» провел первый раунд переговоров с «Миланом» по поводу приобретения полузащитника .

Стороны обсудили возможный трансфер 15 июля. Миланцы готовы продать уругвайского футболиста за 10 миллионов евро.

Также отмечается, что «Локомотив» хочет включить в сделку хавбека своей команды . Итальянцы же намерены оформить оба трансфера отдельно.

Стороны вернутся к переговорам через 10 дней, когда станет известно итоговое место «Милана» в таблице Серии А.

Ранее «Локомотив» назвал сумму, за которую готов расстаться с Алексеем Миранчуком.